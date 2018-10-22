Sesp faz licitação no valor de R$ 2,46 milhões para comprar drones

Drone usado pela Polícia Militar do Piauí. Crédito: Divulgação

Enquanto a violência no chão assusta, o governo do Estado aposta em garantir a segurança também pelos ares. Nesta segunda-feira (22), a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) anunciou a intenção de comprar, na modalidade registro de preços, até R$ 2,46 milhões em drones equipados com tablets.

O edital do Pregão Eletrônico 067/2018 prevê a aquisição dos equipamentos para atender às necessidades da "Sesp e de suas unidades operativas", como a Polícia Civil. A abertura dos envelopes da licitação está marcada para o dia 5 de novembro.