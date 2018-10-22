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Leonel Ximenes

Sesp faz licitação no valor de R$ 2,46 milhões para comprar drones

Públicado em 

22 out 2018 às 12:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Drone usado pela Polícia Militar do Piauí. Crédito: Divulgação
Enquanto a violência no chão assusta, o governo do Estado aposta em garantir a segurança também pelos ares. Nesta segunda-feira (22), a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) anunciou a intenção de comprar, na modalidade registro de preços, até R$ 2,46 milhões em drones equipados com tablets.
O edital do Pregão Eletrônico 067/2018 prevê a aquisição dos equipamentos para atender às necessidades da "Sesp e de suas unidades operativas", como a Polícia Civil. A abertura dos envelopes da licitação está marcada para o dia 5 de novembro.
Um dos drones será usado exclusivamente no policiamento dos Morros da Piedade e da Fonte Grande, palco de conflitos entre traficantes nos últimos meses.  Na Piedade, além do equipamento aéreo, vai ser instalada uma central de videomonitoramento, que terá acesso a duas câmeras das Prefeitura de Vitória. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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