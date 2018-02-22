Serra vai doar alimentos a famílias carentes do município

Banca de alimentos em um supermercado: objetivo é criar uma grande rede de combate à fome na Serra. Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Serra vai fazer uma parceria com grandes redes atacadistas e produtores rurais para criar o primeiro Banco de Alimentos do município. Frutas, verduras, legumes, leite, biscoito e iogurte, entre outros produtos, serão doados a famílias carentes da cidade como complemento alimentar. O projeto será apresentado nos próximos dias pelo Comitê de Combate à Fome da Serra ao prefeito Audifax Barcelos (Rede).

Como será

A ideia é criar uma grande rede de combate à fome no município. Após fechadas as parcerias, o Comitê vai escolher um local para receber as doações de alimentos e fazer o levantamento das famílias beneficiadas. Os alimentos não serão estocados; serão distribuídos imediatamente à medida que forem doados pelos empresários.

Glub!

Num ativo grupo de política no WhatsApp, um membro teorizou: “Com a provável transferência de Rodney Miranda para Brasília e a renúncia de Max Filho para disputar o governo – ou a vice de Rose – Neucimar Fraga vai nadar de braçada em Vila Velha”.

Glub! Glub!

Neucimar, que está no grupo, não perdeu tempo: “Por falar em nadar de braçada, a previsão é de chuva forte por aqui nos próximos dias”.

Que país é este?

Cenas da falta de consciência ambiental ontem de manhã na Av. Champagnat, na Praia da Costa: funcionário de um shopping varre toda a sujeira acumulada na ciclovia para uma galeria pluvial. Pouco adiante, duas mulheres usam a “vassoura hidráulica” para limpar a calçada.

Crueldade

Um casal de cachorros foi abandonado num posto de combustível na Praia da Costa, próximo à entrada da Terceira Ponte. Pararam o carro, jogaram os bichinhos e foram embora. O macho já foi adotado.

Fome zero

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD), após o término da prestação de contas do prefeito (seis horas), prometeu a Luciano Rezende (PPS) que, se for presidente da Casa, vai pagar do bolso dele salada de frutas e suco para o chefe do Executivo.

Claro que não!

O prefeito Max Filho (PSDB) e o deputado federal Evair de Melo (PV) precisam de uma sintonia fina. Ao ser perguntado se acertou sua filiação ao PV na quarta-feira em Brasília, o prefeito de Vila Velha respondeu: “Estive com o deputado Evair de Melo, mas não conversei com ele sobre isso não”.

Claro que sim!

O parlamentar, por sua vez, diante da mesma pergunta, entregou: “Estamos conversando. A relação campo/cidade seria uma boa agenda”.

Duplicação já!

Por causa de um engarrafamento, leitor da coluna ficou parado durante duas horas, ontem à tarde, na BR 101, na altura de Iconha, sentido Cachoeiro. Ele não aguentou mais esperar e retornou. Até quando, gente?

Sexo livre

Um casal estava fazendo sexo quase selvagem, ontem à tarde (sim, à luz do sol), em plena calçada em frente aos armazéns da Codesa.

O peso do bolivarianismo

O peso médio dos venezuelanos, que já havia caído 8 kg em 2016, foi reduzido ainda mais: 11 kg no ano passado. Coisas do regime bolivariano. E tem gente no Brasil que é fã.

Viva a Itália!

O senador licenciado Ricardo Ferraço (PSDB-ES) pediu ao ministro das Relações Exteriores da Itália, Angelino Alfano, a instalação de um consulado daquele país no ES. O diplomata ficou de analisar o pedido.

A causa

A presidente do STF, Cármen Lúcia, finalmente marcou para 22 de março o julgamento do famigerado auxílio-moradia.

A inspiração

A propósito: esse dia é dedicado a Santa Leia, uma rica romana que, após ficar viúva, abandonou seus finos vestidos para usar uma roupa de saco rude. Ela fazia questão de realizar as tarefas mais humildes.

Realpolitik

A pedido da direção nacional do partido, o PT capixaba discute amanhã, entre outros temas, a possibilidade de apoio a candidatos a cargos majoritários de outras legendas.

É golpe! É golpe?

É a realidade se impondo ao discurso do PT depois do impeachment da Dilma. Em Alagoas e Ceará, por exemplo, os petistas estão juntinhos com os “golpistas” do MDB.

Milagre?

O Aeroporto de Vitória está previsto para ser inaugurado no dia 29 de março. Cai em plena Quinta-Feira Santa.

Alô, juízes federais!

Têm certeza?