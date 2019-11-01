Serra lidera com atropelamentos fatais no Estado

O município da Serra lidera os atropelamentos com mortes no Estado. De janeiro a setembro, foram 21 ocorrências. Cariacica e Vila Velha estão em segundo, com 15, cada. Vitória tem 12 registros, enquanto Guarapari vem a seguir, com sete atropelamentos fatais.
Quando se fala em capotamento/tombamento com mortes, os municípios do interior estão à frente. Essas ocorrências fatais aconteceram mais em Montanha (sete), Santa Maria de Jetibá e São Mateus (cinco, cada) e Afonso Cláudio, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Domingos Martins (quatro, cada).
Já os óbitos por colisões/choques ocorreram mais nos grandes centros urbanos capixabas. A Serra teve 36 registros fatais, enquanto Linhares teve outros 27 e Cachoeiro, 26. Cariacica e Vila Velha estão mais atrás no ranking mortal, ambos com 17 incidentes.