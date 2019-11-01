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Leonel Ximenes

Serra lidera com atropelamentos fatais no Estado

De janeiro a setembro, 21 pessoas morreram dessa forma na cidade mais populosa do Espírito Santo

Públicado em 

01 nov 2019 às 05:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trânsito intenso na BR 101, na Serra, um dos locais onde mais ocorrem atropelamentos Crédito: Vitor Jubini
O município da Serra lidera os atropelamentos com mortes no Estado. De janeiro a setembro, foram 21 ocorrências. Cariacica e Vila Velha estão em segundo, com 15, cada. Vitória tem 12 registros, enquanto Guarapari vem a seguir, com sete atropelamentos fatais.
Quando se fala em capotamento/tombamento com mortes, os municípios do interior estão à frente. Essas ocorrências fatais aconteceram  mais em Montanha (sete), Santa Maria de Jetibá e São Mateus (cinco, cada) e Afonso Cláudio, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Domingos Martins (quatro, cada).
Já os óbitos por colisões/choques ocorreram mais nos grandes centros urbanos capixabas. A Serra teve 36 registros fatais, enquanto Linhares teve outros 27 e Cachoeiro, 26. Cariacica e Vila Velha estão mais atrás no ranking mortal, ambos com 17 incidentes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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