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Leonel Ximenes

Serra dispensa mais 19 atividades econômicas da licença sanitária

Foram beneficiados peixarias, funerárias e comércio varejista de cosméticos, entre outros setores

Públicado em 

11 dez 2019 às 05:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jacaraípe, na Serra: prefeitura espera atrair empresas e gerar 5 mil negócios com menos burocracia Crédito: Foto do leitor
A Prefeitura da Serra dispensou mais 19 atividades econômicas da licença sanitária no município. Foram beneficiados peixarias, funerárias e comércio varejista de cosméticos, entre outros setores. Segundo a prefeitura, estas são consideradas atividades de baixo risco, ou seja, não oferecem risco à saúde coletiva ou individual.
A Lei da Liberdade Econômica, do governo federal, beneficiava 287 atividades, mas a Prefeitura da Serra aumentou para 306. A expectativa é a de que a medida atraia empreendedores e ajude a abrir 5 mil novos negócios na cidade até o ano que vem.
O objetivo, segundo a administração municipal, é simplificar e desburocratizar a vida do empreendedor e fortalecer a economia da cidade. A dispensa da licença sanitária não impede, entretanto, que os estabelecimentos sejam fiscalizados.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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