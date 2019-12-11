Serra dispensa mais 19 atividades econômicas da licença sanitária

A Prefeitura da Serra dispensou mais 19 atividades econômicas da licença sanitária no município. Foram beneficiados peixarias, funerárias e comércio varejista de cosméticos, entre outros setores. Segundo a prefeitura, estas são consideradas atividades de baixo risco, ou seja, não oferecem risco à saúde coletiva ou individual.
A Lei da Liberdade Econômica, do governo federal, beneficiava 287 atividades, mas a Prefeitura da Serra aumentou para 306. A expectativa é a de que a medida atraia empreendedores e ajude a abrir 5 mil novos negócios na cidade até o ano que vem.
O objetivo, segundo a administração municipal, é simplificar e desburocratizar a vida do empreendedor e fortalecer a economia da cidade. A dispensa da licença sanitária não impede, entretanto, que os estabelecimentos sejam fiscalizados.