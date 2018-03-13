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PAPO EM SÉRIE

Série retrata instabilidade política dos EUA no 11 de setembro

Publicado em 13 de Março de 2018 às 19:12

Publicado em 

13 mar 2018 às 19:12
A relação nada amigável entre CIA e FBI pode ter sido um dos principais fatores para que ocorresse o ataque terrorista nas torres gêmeas do World Trade Center, no dia 11 de setembro. Este momento político dos Estados Unidos é abordado na série “The Looming Tower”, que traz mais detalhes sobre o crescimento das ameaças que Osama Bin Laden e a Al-Qaeda faziam aos americanos. A obra é baseada no livro homônimo que ganhou o prêmio Pullitzer em 2006. Confira a análise no quadro Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz.
Papo em Série - 13-03-18.mp3

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