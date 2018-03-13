Série retrata instabilidade política dos EUA no 11 de setembro

A relação nada amigável entre CIA e FBI pode ter sido um dos principais fatores para que ocorresse o ataque terrorista nas torres gêmeas do World Trade Center, no dia 11 de setembro. Este momento político dos Estados Unidos é abordado na série “The Looming Tower”, que traz mais detalhes sobre o crescimento das ameaças que Osama Bin Laden e a Al-Qaeda faziam aos americanos. A obra é baseada no livro homônimo que ganhou o prêmio Pullitzer em 2006. Confira a análise no quadro Papo em Série, com o comentarista Rafael Braz.