Sérgio Leite é o novo diretor da Vale

Luísa Torre (interina)

Sérgio Leite, novo diretor da Vale Crédito: Arquivo pessoal

Após 15 anos, Sérgio Leite está de volta à diretoria da Vale no Estado. Ex-diretor de Pelotização na Vale no Espírito Santo, Leite será Diretor de Relações Institucionais Sudeste. Este cargo, segundo fontes, foi oferecido ao ex-diretor de Operações Logísticas da Vale no Estado, Fábio Brasileiro, que não o aceitou. Brasileiro pediu demissão em fevereiro.

Entre as atribuições, ele será responsável pela agenda externa da Vale, que inclui viagens de negócios ao Mato Grosso do Sul, onde a empresa tem operações. A Vale confirmou a chegada do executivo aos seus quadros no Estado.

O próprio Sérgio Leite confirmou que está de volta ao Estado. O executivo, porém, não deve ter dificuldades para encarar o desafio. Em seu currículo, já passou por diversos cargos em empresas de aço no país e no mundo. Ele já atuou como superintendente industrial na ArcelorMittal Tubarão e tem também em seu currículo atuação na Vale em Omã e na Argentina, além de ter sido presidente da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), no Ceará, e na Transnordestina.