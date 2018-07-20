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LEONEL XIMENES

Sérgio Leite é o novo diretor da Vale

Ex-diretor de Pelotização na Vale no Estado, Leite tem um extenso currículo em empresas de aço no país e no mundo

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 16:21

Públicado em 

20 jul 2018 às 16:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luísa Torre (interina)
Sérgio Leite, novo diretor da Vale Crédito: Arquivo pessoal
Após 15 anos, Sérgio Leite está de volta à diretoria da Vale no Estado. Ex-diretor de Pelotização na Vale no Espírito Santo, Leite será Diretor de Relações Institucionais Sudeste. Este cargo, segundo fontes, foi oferecido ao ex-diretor de Operações Logísticas da Vale no Estado, Fábio Brasileiro, que não o aceitou. Brasileiro pediu demissão em fevereiro. 
Entre as atribuições, ele será responsável pela agenda externa da Vale, que inclui viagens de negócios ao Mato Grosso do Sul, onde a empresa tem operações. A Vale confirmou a chegada do executivo aos seus quadros no Estado.
O próprio Sérgio Leite confirmou que está de volta ao Estado. O executivo, porém, não deve ter dificuldades para encarar o desafio. Em seu currículo, já passou por diversos cargos em empresas de aço no país e no mundo. Ele já atuou como superintendente industrial na ArcelorMittal Tubarão e tem também em seu currículo atuação na Vale em Omã e na Argentina, além de ter sido presidente da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), no Ceará, e na Transnordestina.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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