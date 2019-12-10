Será que agora vai? Leitores debatem nova proposta para o Saldanha

Antiga sede do Saldanha da Gama, em Vitória, está sem uso desde 2013 Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

A instalação do museu e da Fapes depende da aprovação de uma permuta pela Câmara Municipal de Vereadores. O plano é que a prefeitura transfira o Saldanha para o governo estadual em troca de um imóvel e um terreno em Bento Ferreira, que deverão ser utilizados para instalação da Defesa Civil.

No Facebook de A Gazeta, os leitores deram suas opiniões sobre a nova destinação do prédio, que está sem uso desde 2013. A maioria ficou satisfeita com o projeto, especialmente por se tratar de uma construção histórica e que estava abandonada. Alguns, no entanto, manifestaram ceticismo quanto à conclusão do restauro. Confira alguns comentários:

Se for levar o tempo que levou a reforma da Leitão da Silva ou se for mais uma promessa como a do BRT e a Quarta Ponte, nem meus bisnetos verão esse “museu/ cafeteria/ restaurante”. (Aline Rauta)

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Que maravilha. Melhor notícia! Parabéns à prefeitura e ao governo do Estado. (Cris Nascimento)

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Desde que vim morar em Vitória (há 20 anos) todos os anos “alguém vai tomar conta” do Saldanha. Neste ano não está sendo diferente e a linda construção continua se deteriorando. (Ana Rachel Lima)

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Ano eleitoral chegando e já vem com propostas que nunca sairão do papel. Acorda, povo, é só pra ganhar voto. Mas fico triste vendo um prédio desse porte sendo consumido pelo tempo. Tomara que seja verdade! (Arinete Gastaldi)

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Até que enfim algo legal nesse lugar histórico! (Tathi Penna)

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Um dos lugares mais lindo do Estado, um cartão-postal. Merece mesmo ser restaurado. (Roque Neves Fagundes)

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Faz parte da história capixaba, foi uma das mais lindas construção da época e é até hoje. Merece que seja reformada e que vire museu. Vai ficar lindo. (Lisa Soso)

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Bem melhor do que a caixa de fósforo gigante (Cais das Artes) que estão gastando uma fortuna para construir… (Edvaldo Pratti)

Vai ficar massa! Não vejo a hora! (Patrick Duarte Freitas)

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Mas de novo essa história? Já construíram uns três aí e nunca vi sair do projeto. Ano que vem tem campanha, voltam as propostas. (Joemes Nunes)

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Tô igual a São Tomé: só acredito vendo. (Xenia de Mattos)

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Fim de ano tudo acontece em Vitória, povo não é besta mais. (Andre Castro)

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Isso vai ficar no esquecimento mais uma vez, até termos um governador que governe para o povo! (Ronney Souza)

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Daqui vinte anos e milhões de reais… (Edilberto Ferreira da Silva)

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Olha que massa! Tomara que dê certo. (Ana Cristina Mendes Viana)

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Serão bem-vindos uma bela cafeteria, museu, resturante. Nós capixabas merecemos. Fico aguardando! (Tilla Dutra)

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Um prédio lindo! Merece ser restaurado e valorizado. Mas precisa ter local para estacionar também ou ficará complicado visitar. (Alcionis Ennes)

Até que enfim vão tomar alguma atitude… uma falta de respeito com a população que mora ao redor. O espaço poderia ser aberto ao público e as quadras transformadas em uma praça para a população. (José Guilherme)

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Acho ótimo. Uma estrutura com a história que tem não pode ficar do jeito que está. (Ruth Miranda)

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Já era hora. Localização maravilhosa... Prédio lindo, infelizmente abandonado. (Isabel Araujo)

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Acho muito triste esse prédio importante abandonado, mas felizmente a prefeitura decidiu fazer algo útil para a conservação e para a população... agora dependemos apenas que os vereadores aprovem a proposta. (Luiz Felipe Moriondo Alves Filho)

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Passou da hora… Sempre imaginei esse lugar como um ponto turístico. (Maria Alice Ribeiro)

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