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Patrimônio

Será que agora vai? Leitores debatem nova proposta para o Saldanha

Prefeitura vai ceder prédio ao governo do Estado para instalação da Fapes, além de museu e café. "Até que enfim, pois um local como esse ficar abandonado é um tremendo desperdício e covardia com a história capixaba", escreveu o leitor Sergio Rocha

Públicado em 

10 dez 2019 às 10:57

Colunista

Antiga sede do Saldanha da Gama, em Vitória, está sem uso desde 2013 Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
Após muitas indas e vindas sobre as possíveis ocupações do prédio histórico do Saldanha da Gama, no Forte São João, em Vitória, a prefeitura o o governo estadual anunciaram um acordo na segunda-feira (9). A administração da cidade cederá o imóvel para o Estado,  que criará um museu virtual, de restaurante e cafeteria no prédio, além da estrutura administrativa da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).
A instalação do museu e da Fapes depende da aprovação de uma permuta pela Câmara Municipal de Vereadores. O plano é que a prefeitura transfira o Saldanha para o governo estadual em troca de um imóvel e um terreno em Bento Ferreira, que deverão ser utilizados para instalação da Defesa Civil.
O imóvel já havia sido doado ao Serviço Social do Comércio no Espírito Santo (Sesc-ES), do qual faz parte a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio). Mas a entidade desistiu, em junho, de assumir a administração do prédio e de transformá-lo em um Museu da Colonização e da Migração do Solo Espírito Santense
No Facebook de A Gazeta, os leitores deram suas opiniões sobre a nova destinação do prédio, que está sem uso desde 2013. A maioria ficou satisfeita com o projeto, especialmente por se tratar de uma construção histórica e que estava abandonada. Alguns, no entanto, manifestaram ceticismo quanto à conclusão do restauro. Confira alguns comentários:
Se for levar o tempo que levou a reforma da Leitão da Silva ou se for mais uma promessa como a do BRT e a Quarta Ponte, nem meus bisnetos verão esse “museu/ cafeteria/ restaurante”. (Aline Rauta)
Que maravilha. Melhor notícia! Parabéns à prefeitura e ao governo do Estado. (Cris Nascimento)
Desde que vim morar em Vitória (há 20 anos) todos os anos “alguém vai tomar conta” do Saldanha. Neste ano não está sendo diferente e a linda construção continua se deteriorando. (Ana Rachel Lima)
Ano eleitoral chegando e já vem com propostas que nunca sairão do papel. Acorda, povo, é só pra ganhar voto. Mas fico triste vendo um prédio desse porte sendo consumido pelo tempo. Tomara que seja verdade! (Arinete Gastaldi)
Até que enfim algo legal nesse lugar histórico! (Tathi Penna)
Um dos lugares mais lindo do Estado, um cartão-postal. Merece mesmo ser restaurado. (Roque Neves Fagundes)
Faz parte da história capixaba, foi uma das mais lindas construção da época e é até hoje. Merece que seja reformada e que vire museu. Vai ficar lindo. (Lisa Soso)
Bem melhor do que a caixa de fósforo gigante (Cais das Artes) que estão gastando uma fortuna para construir… (Edvaldo Pratti)

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Vai ficar massa! Não vejo a hora! (Patrick Duarte Freitas)
Mas de novo essa história? Já construíram uns três aí e nunca vi sair do projeto. Ano que vem tem campanha, voltam as propostas. (Joemes Nunes)
Tô igual a São Tomé: só acredito vendo. (Xenia de Mattos)
Fim de ano tudo acontece em Vitória, povo não é besta mais. (Andre Castro)
Isso vai ficar no esquecimento mais uma vez, até termos um governador que governe para o povo! (Ronney Souza)
Daqui vinte anos e milhões de reais… (Edilberto Ferreira da Silva)
Olha que massa! Tomara que dê certo. (Ana Cristina Mendes Viana)
Serão bem-vindos uma bela cafeteria, museu, resturante. Nós capixabas merecemos. Fico aguardando! (Tilla Dutra)
Um prédio lindo! Merece ser restaurado e valorizado. Mas precisa ter local para estacionar também ou ficará complicado visitar. (Alcionis Ennes)

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Até que enfim vão tomar alguma atitude… uma falta de respeito com a população que mora ao redor. O espaço poderia ser aberto ao público e as quadras transformadas em uma praça para a população. (José Guilherme)
Acho ótimo. Uma estrutura com a história que tem não pode ficar do jeito que está. (Ruth Miranda)
Já era hora. Localização maravilhosa... Prédio lindo, infelizmente abandonado. (Isabel Araujo)
Acho muito triste esse prédio importante abandonado, mas felizmente a prefeitura decidiu fazer algo útil para a conservação e para a população... agora dependemos apenas que os vereadores aprovem a proposta. (Luiz Felipe Moriondo Alves Filho)
Passou da hora… Sempre imaginei esse lugar como um ponto turístico. (Maria Alice Ribeiro)
Até que enfim, pois um local como esse ficar abandonado é um tremendo desperdício e covardia com a história capixaba. (Sergio Rocha)

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