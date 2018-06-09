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Opinião

Sequência de erros do governo Temer

Intervenção de Temer nos preços é retrógrada. Faz o Brasil voltar à desastrosa era Sarney, há 30 anos, com sérios prejuízos à economia

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 21:18

Públicado em 

08 jun 2018 às 21:18

Colunista

Ao anunciar desconto de R$ 0,46 no diesel para conter a greve dos caminhoneiros, o governo Temer cometeu o primeiro ato inconsequente: ele próprio não pode cumprir isso sem que abra mão de impostos, mexa no preço do refino ou os Estados cedam parte do ICMS sobre o combustível. E muitos governadores não aceitam nem sequer debater o tema.
Nem a eventual redução do ICMS asseguraria a queda de preço na proporção ditada por Brasília. É impossível fiscalizar 38.535 postos de abastecimento no país. Não custa lembrar que no passado imposições governamentais desse tipo estimularam a venda de produtos no câmbio negro.
O segundo erro de Temer é insistir na implantação de tabela de valor mínimo para o frete. Antes, o preço do transporte estava mais baixo não por ausência de tabelamento, mas por existir mais caminhão do que carga a transportar. Essa situação pode levar os próprios caminhoneiros a se conformarem com valores abaixo da tabela, por sobrevivência, para não ficar sem trabalhar.
Também a intervenção estatal no sistema de preços, violentando a livre concorrência, começa a causar embate judicial. Grande número de firmas exportadoras com preços já fechados com importadores não estão dispostas a arcar com vultosos prejuízos determinados pelo governo. Nos últimos dias, empresas obtiveram liminar da Justiça Federal, no Rio Grande do Norte, suspendendo a tabela de frete.
Épocas de crise podem despertar tentação populista, mas nem essa prática retrógrada o governo Temer consegue levar adiante. A cada dia, vai se tornando mais parecido com o de José Sarney – trôpego, extremamente desgastado, sem força para atender minimamente às aspirações dos brasileiros.
Esse cenário abre brechas a agitações maldosas. A sociedade deve estar bem atenta.

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