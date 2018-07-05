Sensação do pertencimento é necessária para um futuro melhor

Manoel Goes Neto*

Vivemos uma grave crise moral e cultural no país, com a total ausência da prática do conceito de “sensação de pertencimento”. Cabe aqui uma reflexão sobre este conceito que norteia as entidades culturais acadêmicas, como os Institutos Históricos e Geográficos país afora. Importante lembrar que no âmbito das relações humanas, o pertencimento está intimamente ligado à participação na identidade grupal, onde cada associado dos Institutos Históricos faz parte de um sistema e, como ocorre com as células do corpo humano, se substituem, mas permanecendo e preservando o todo. O “sentimento de pertencimento” é a crença subjetiva numa origem comum que une indivíduos distintos, onde pensam em si mesmos como membros de uma coletividade.

Citando o confrade presidente do quase bicentenário Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB), Arno Wehling: “O pertencimento implica a participação no desenvolvimento institucional, com a necessidade de envolvimento nas ações dos Institutos Históricos. São relevantes tanto a presença quotidiana quanto a contribuição nos eventos das nossas instituições. Porque não podemos duvidar que as nossas instituições serão o que cada um de nós, individual e coletivamente, fizermos. Nos Institutos Históricos precisamos perceber e praticar o pertencimento completamente, tanto nos planos das reflexões, como nos planos operacionais.”

Acreditamos que a sensação de pertencimento reflete sempre a consciência identitária e expressa comportamentos, atitudes e práticas que consolidam a identidade

O IHGB passa por uma crise sem precedentes e luta para não encerrar as suas importantes atividades de quase 200 anos. Crise financeira com perda de mais de 50% de sua renda advindas de aluguéis, mensalidades e doações dos associados. Pela primeira vez em toda a sua história, o IHGB tem que solicitar cotas extras aos associados e beneméritos para minorar o déficit orçamentário, numa clara manifestação do enfraquecimento do pertencimento.

Acreditamos que a sensação de pertencimento reflete sempre a consciência identitária e expressa comportamentos, atitudes e práticas que consolidam a identidade; cimentam as relações de seus membros entre si, em uma entrega voluntária dos membros dos Institutos Históricos para mantê-los vivos e atuantes, apesar de tantas dificuldades. É preciso ter em foco a necessidade de despertar o “sentimento de pertencimento”, pois ele está muito ausente em nossa sociedade. Muito importante valorizar a nossa história e o presente, encontrando no passado os exemplos que inspirem a todos por um futuro melhor.

*O autor é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) e diretor do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo