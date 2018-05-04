Sensação de segurança ou só uma sensação besta?

*Marcos Alencar

Você, leitor, está satisfeito com a tal “sensação de segurança” que nos é dada como brinde pela nossa tolerância? Ela é tudo o que temos para nos agarrar entre um assalto na rua, uma loja arrombada, um carro levado à luz do dia. A violência no Estado se multiplica a cada dia, e quem nos deve proteção se empenha em nos confortar de duas maneiras: uma é garantindo que este problema é nacional. A outra é que o Estado vem se empenhando em dar uma maior sensação de segurança para todos os cidadãos.

Sensação de segurança... É isso mesmo, amigo leitor, o que você espera a pretexto de garantir a sua integridade física e a de sua família? Sensação de segurança!? Será mesmo que uma viatura estacionada numa esquina amedronta bandidos, assim como um fumacê espanta mosquitos? Bandido tem mais medo de assombração do que deste arremedo de proteção.

Viatura da Polícia Militar Crédito: Arquivo

Veja só se não há semelhança nesta hipotética cena. Um cara entra num banco e ao passar pela mesa do gerente, este lhe abre um sorriso e o convida para um cafezinho. Isso lhe causa uma tremenda sensação de segurança que o leva a pedir um empréstimo de duzentos mil reais. E o gerente, sem pestanejar, manda ele passar logo no caixa e retirar a bufunfa. E ainda abre-lhe os braços: ”Apareça sempre que precisar!”

Outra situação assemelhada. Ao entrar num banheiro público, gaiolinhas de plástico com aromatizador, penduradas no vaso, sinalizam a boa higiene do local. Pergunto: você se sentaria na tábua úmida daquela privada, apostando que aquele perfume seja o mensageiro e avalista da limpeza daquele ambiente?

O que o cidadão quer não é uma ilusória sensação de segurança. Ele quer mesmo é ir à rua e voltar pra casa com a carteira no bolso e sem nenhum arranhão no corpo. É claro que todos são capazes de aceitar, como “coisas da vida” , um assalto aqui, outro acolá. Mas não diariamente, pela manhã, à tarde e à noite. O ano inteiro!

É animador ver a qualidade do esquema de segurança montado pelo o Estado nas divisas com o Rio de Janeiro. Coisa de CSI. A toda hora um bandido vai preso. Criminoso aqui não entra. E a bandidagem local comemora a reserva de mercado: “Aqui é nóis!!” Sensação de segurança, para mim, não é nem um décimo da segurança a que temos direito. É marketing puro e da melhor qualidade. Mas marketing não é escudo pra bala de nenhum calibre.

Agora pense num casal feliz. Ele, bom pai, bom marido, um senhor parceiro de sua bonita mulher. Ela, boa companheira, amorosa, um exemplo de mãe dedicada à família. Uma vez por semana, abraçada a uma Bíblia, deixa o lar para se entregar às orações. Comportamento que deixa o marido orgulhoso e feliz com a escolha que fez para toda a vida. Mas a mulher, ao dobrar a esquina do pecado, joga-se lascivamente nos braços do primeiro homem que lhe indaga “E aí?”.

Como se vê, uma simples sensação jamais será garantia de um mar de rosas na vida de ninguém.