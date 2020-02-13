Seminário da Igreja Cristã Maranata reúne senhoras e professoras no Brasil e exterior

Seminário de senhoras e professoras Crédito: Divulgação

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou um seminário direcionado especialmente às senhoras e professoras de classes no último sábado, dia 8 de fevereiro de 2020. O evento foi transmitido via satélite diretamente do Maanaim de Cariacica, no Espírito Santo, onde mais de 3.500 pessoas estiveram reunidas.

Membros da ICM acompanharam a transmissão em igrejas e Maanains de todo o Brasil, assim como aconteceu no exterior. Além disso, foi possível acessar às aulas pelo canal da ICM no Youtube, em que houve mais de 55 mil acessos.

Os seguintes assuntos foram abordados no evento: ciência e fé; obra criadora e obra redentora; a vida no sangue; a oração; e organização e método. Dessa forma, temas relacionados aos estudos realizados recentemente pela igreja foram aprofundados com o objetivo de conscientização.