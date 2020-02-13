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Estudos

Seminário da Igreja Cristã Maranata reúne senhoras e professoras no Brasil e exterior

A programação foi assistida por milhares de pessoas, via satélite e pela internet

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 20:29

Públicado em 

13 fev 2020 às 20:29
Coluna da Fé

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Coluna da Fé

Seminário de senhoras e professoras Crédito: Divulgação
A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou um seminário direcionado especialmente às senhoras e professoras de classes no último sábado, dia 8 de fevereiro de 2020. O evento foi transmitido via satélite diretamente do Maanaim de Cariacica, no Espírito Santo, onde mais de 3.500 pessoas estiveram reunidas.
Membros da ICM acompanharam a transmissão em igrejas e Maanains de todo o Brasil, assim como aconteceu no exterior. Além disso, foi possível acessar às aulas pelo canal da ICM no Youtube, em que houve mais de 55 mil acessos.
Os seguintes assuntos foram abordados no evento: ciência e fé; obra criadora e obra redentora; a vida no sangue; a oração; e organização e método. Dessa forma, temas relacionados aos estudos realizados recentemente pela igreja foram aprofundados com o objetivo de conscientização.
Antes de tudo, os participantes receberam uma mensagem inicial sobre a obra neste momento profético e a iniciativa do evento, entregue pelo presidente da instituição, pastor Gedelti Gueiros. "O que nós estamos fazendo hoje é o resultado de uma operação do Espírito Santo conscientizando o nosso povo como Corpo. [...] Estamos vivendo um momento especial, da economia de Deus, que é o tempo onde a porta da graça irá se fechar", pontuou o pastor Gedelti.

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