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Sem medo da solidão: viajar sozinho pode ser uma boa escolha

Ouvintes falam sobre até fazer viagem internacional sem família ou amigos

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 18:40

Publicado em 

03 out 2019 às 18:40
Viagens de ônibus podem ser opção para destinos dentro do Espírito Santo Crédito: Arquivo
Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa como as pessoas podem ter novas experiências em fazer viagens sozinhas - sem um grupo ou família. Como se fosse um "mochilão" desacompanhado. "É a oportunidade também da pessoa entender seus próprios medos, preferências e autoconhecimento", diz.
Você teria a vontade de realizar essa experiência? "Não estamos falando de isolamento ou se distanciar das pessoas. Isso pode ser uma nova experiência, com mais autonomia e liberdade", segundo Adriana. Confira:
CBN e a Família - 03-10-19

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