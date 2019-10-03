Sem medo da solidão: viajar sozinho pode ser uma boa escolha

Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller analisa como as pessoas podem ter novas experiências em fazer viagens sozinhas - sem um grupo ou família. Como se fosse um "mochilão" desacompanhado. "É a oportunidade também da pessoa entender seus próprios medos, preferências e autoconhecimento", diz.
Você teria a vontade de realizar essa experiência? "Não estamos falando de isolamento ou se distanciar das pessoas. Isso pode ser uma nova experiência, com mais autonomia e liberdade", segundo Adriana. Confira:
CBN e a Família - 03-10-19