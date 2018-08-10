Sem legitimidade nas autoridades, perdemos o respeito

Luiz Otávio Coelho*

Por que será que, cada vez mais, ganham força os discursos da repressão e da censura? Pensam que leis mais severas e medidas de força serão eficientes para curar a nossa sociedade doente, na qual os valores se deterioraram, abalando as nossas bases, a começar pela instituição familiar, independentemente da formatação que ela tenha.

Sou do tempo em que os pais se faziam compreender pelos filhos apenas com um olhar, sem nunca lhes terem desferido um único tapa. Um contraste claro com a situação vivida atualmente, marcada por desrespeito, desesperança, ambição desenfreada, agressividade e ausência de autoridade.

O jusfilósofo alemão Hanz Kelsen construiu a chamada teoria pura do direito, na qual registra que a diferença entre o cumprimento de uma ordem emanada de uma fonte legítima e de outra emanada de um delinquente está no reconhecimento de que a primeira deve ser obedecida por respeito, e a segunda, por medo. Alfredo Martini Júnior registra que “o respeito é conquistado, o medo é imposto. O respeito está ligado ao amor; o medo, ao desprezo”.

Não vemos legitimidade nas autoridades. Consequentemente, perdeu-se o respeito. Perdeu-se de tal forma que nem o medo mostra-se suficiente para restaurá-lo

É o reconhecimento da legitimidade que leva ao respeito. Não o medo. O grande problema é que, atualmente, não conseguimos reconhecer nem respeito, nem medo. Não vemos legitimidade nas autoridades. Consequentemente, perdeu-se o respeito. Perdeu-se de tal forma que nem o medo mostra-se suficiente para restaurá-lo.

Não se respeitam pais, avós, líderes religiosos, professores, autoridades constituídas nem as normas emanadas do Estado. O resultado disso é o que vemos nas ruas: pais e filhos se agridem mutuamente, bandidos já não respeitam e não temem a polícia, juízes de primeiro grau descumprem e criticam abertamente decisões do Supremo, líderes mundiais se ofendem e se ridicularizam publicamente.

Qual é a solução? Pode não haver nenhuma pronta e fácil de se aplicar, mas ela, definitivamente, não passa pela censura, pela repressão nem pelo uso da força. O que precisamos, para começar, é retomar o respeito pelo ser humano. Isso, sim, sem medo de errar.

*O autor é advogado