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Leonel Ximenes

Sem dinheiro e sem segurança, Mimoso do Sul cancela o carnaval

Públicado em 

31 jan 2018 às 17:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carnaval em Mimoso do Sul: dinheiro da folia vai para a Saúde e Educação. Crédito: Divulgação
Depois da Prefeitura de Colatina, é a vez de Mimoso do Sul cancelar o carnaval na cidade. O prefeito Ângelo Guarçoni, do PSDB, alega crise financeira e falta de segurança na cidade porque a maioria dos policiais militares estará atuando no litoral do município durante a folia. "Decidimos com muita tristeza cancelar o carnaval 2018. A tristeza é porque sou um folião", lamenta o prefeito nas redes sociais e no site da prefeitura.
A exemplo do seu colega de Colatina Sérgio Meneguelli (PMDB),  Guarçoni alega que as prioridades de investimento em Mimoso do Sul são outras: "Decidimos cumprir as prioridades, como a Saúde, a Educação, os serviços contínuos de limpeza urbana e outras ações que necessitam de recurso próprio".
Em relação à segurança, o prefeito tucano diz que o contingente policial atua nos balneários o que vai impedir o policiamento ostensivo no Centro de Mimoso durante a folia.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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