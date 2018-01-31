Sem dinheiro e sem segurança, Mimoso do Sul cancela o carnaval

Carnaval em Mimoso do Sul: dinheiro da folia vai para a Saúde e Educação. Crédito: Divulgação

Depois da Prefeitura de Colatina, é a vez de Mimoso do Sul cancelar o carnaval na cidade. O prefeito Ângelo Guarçoni, do PSDB, alega crise financeira e falta de segurança na cidade porque a maioria dos policiais militares estará atuando no litoral do município durante a folia. "Decidimos com muita tristeza cancelar o carnaval 2018. A tristeza é porque sou um folião", lamenta o prefeito nas redes sociais e no site da prefeitura.

A exemplo do seu colega de Colatina Sérgio Meneguelli (PMDB), Guarçoni alega que as prioridades de investimento em Mimoso do Sul são outras: "Decidimos cumprir as prioridades, como a Saúde, a Educação, os serviços contínuos de limpeza urbana e outras ações que necessitam de recurso próprio".