Irresponsabilidades compartilhadas: academia, meios de comunicação e governos

Greta Thunberg Crédito: Reprodução/Instagram

Em tempos de crescente incerteza que pode levar à distopia generalizada, vale a pena buscar evidências na história que servem de apoio a bandeiras levantadas tanto pela jovem Greta Thunberg quanto pelo experiente Papa Francisco. Evidências que são trazidas por historiadores da ciência e que demonstram que nem sempre o que se sabe em laboratórios e grupos de pesquisa chega ao conhecimento dos poderes constituídos e do público em geral.

Os professores Geoffrey Supran e Naome Oreskes, da Universidade de Harvard, usam os casos das indústrias de tabaco e de combustíveis fósseis como exemplares na forma como o bem comum foi desconsiderado diante de interesses de grandes corporações operando nesses segmentos empresariais. Os malefícios do cigarro já eram conhecidos por pesquisadores e por empresas que os contrataram muito antes de virem a público tudo o que de ruim causavam à saúde de seus dependentes e dos chamados "fumantes passivos".

No caso dos combustíveis fósseis, o caos climático de hoje é um dívida da indústria do petróleo. Segundo os historiadores, a indústria de combustíveis fósseis viu esse caos climático chegando e, literal e figurativamente, adicionou combustível ao fogo. Fez isso ao dar mais dinâmica a um modelo de negócios incompatível com o que a ciência indicava como necessário para parar o aquecimento global.

Deu curso a seus interesses contrários aos da humanidade comprando inação política, construindo uma máquina global de negação da questão climática que confundiu o público e fomentou a desconfiança na ciência, na mídia e nos governos.

Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos começou a investigar essa história. Graças a esforços de parlamentares comprometidos com a emergência climática, ficou claro que cientistas há muito colaboram com empresas petrolíferas em pesquisas que relacionam níveis globais de dióxido de carbono e aumento da temperatura ao longo do tempo.

Existem evidências de que pelo menos desde 1982 essa relação estava comprovada e que existiam previsões de que em 2019 a Terra atingiria uma concentração de dióxido de carbono de 415 partes por milhão e um aumento de temperatura de 1ºC.

Ou seja, a caracterização feita por Greta Thunberg de que em 2019 "a casa está pegando fogo" – milhares de australianos vivenciam de forma mais intensa desde setembro do ano passado essa situação – está longe de ser uma narrativa política de uma "pirralha", conforme querem terraplanistas de plantão aqui, lá e acolá.

Pelo contrário, é característica de um novo mundo quente: vidas perdidas, meios de subsistência arruinados e espécies empurradas para a extinção. Perdas, ruínas e extinções provocadas pela ganância de corporações e com aval de cientistas, meios de comunicação e governos.

Tudo forjado por inação governamental; por pós-verdades de relações públicas bem pagos por empresas interessadas; e pelas câmaras de eco da direita. Quanto à conta de vários bilhões de dólares, essas vão para quem paga imposto.

Tão grande quanto os desafios que precisam ser enfrentados na emergência climática é a urgência de serem construídos mecanismos de controle social que protejam as pessoas e o meio ambiente de promíscuas relações entre grupos empresariais, de um lado, e academia e meios de comunicação, de outro. Promiscuidade sob a proteção de governos, a exemplo do que aconteceu com – entre outras – a indústria do tabaco e ainda acontece com a indústria dos combustíveis fósseis.