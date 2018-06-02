Sem almoço grátis

Governo algum no mundo é capaz de garantir preço baixo dos combustíveis, à base de subsídios, sem sérios prejuízos fiscais. É o mal do populismo, ele sempre se volta contra o próprio povo, a questão é que isso nem sempre está tão explícito. A greve dos caminhoneiros concentrou anseios até então difusos, e a massa de consumidores encontrou no êxito do movimento nacional uma forma de se sentir ouvida. É justo, diante de tanta mazela, mas não é prudente. Assim como transportadoras e autônomos, a população também quer pagar valores mais baixos, o problema é se tratar de uma reivindicação a qualquer custo.

Um projeto sério de país precisa estabelecer prioridades, mobilizando a sociedade em torno do bem comum. E isso implica certas concessões. Assim, acima de qualquer interesse, repetir os erros do passado nem tão distante é assinar um atestado de incompetência na gestão pública. Nesse sentido, a saída de Pedro Parente da Petrobras preocupa, não pode sinalizar um recuo. Intervenção estatal na política de preços é mais um célebre caso de cobertor curto. Assim como tem sido a resistência a reformas impopulares, como a da Previdência. Alguém sempre vai se prejudicar, e nesse caso é o país como um todo.

Não existe almoço grátis; a conta chega, mesmo que demore. O chavismo, por exemplo, enterrou a Venezuela. O populismo de governantes que se apegam a desejos inalcançáveis para satisfazer o eleitorado acaba cedo ou tarde tomando um choque de realidade. A demagogia deixa uma conta pesada para os seus sucessores, obrigados então a adotar políticas de austeridade, sempre impopulares, para recalcular a rota. Por aqui, ainda vivemos na pele os estragos causados pelo excesso de gastos de Dilma e sua nova matriz econômica.