Seis empreiteiras desistem de obra de recapeamento na BR 262

Com o desgaste da camada asfáltica, muitos buracos surgem na BR 262. Crédito: Gazeta Online

A BR 262 não sai do buraco. Literalmente. As obras de 50 quilômetros de recapeamento asfáltico ao longo da rodovia estão paradas porque a empresa vencedora da licitação simplesmente desistiu da empreitada. E o pior: as outras cinco participantes da concorrência pública também não quiseram assumir a tarefa. O motivo: aumento dos custos dos insumos como o concreto betuminoso.

Pista ruim

O Dnit-ES vai abrir um processo para investigar o motivo da desistência das seis empreiteiras. Enquanto isso, os buracos e as más condições da pista continuam no trecho capixaba da rodovia, que tem quase 196 quilômetros.

De olho

É bom mesmo que o Espírito Santo abra o olho para não ser atropelado nos trilhos: o Plano Nacional de Logística, divulgado na semana passada, apontou que estão em São Paulo e Mato Grosso os principais gargalos logísticos do sistema ferroviário nacional.

Os adversários

A força política paulista e do Estados do Centro-Oeste reunidos pode ameaçar o ES, que quer utilizar o dinheiro da renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (entre R$ 8 e R$ 10 bilhões) para a construção de um ramal ferroviário ligando a Grande Vitória a Presidente Kennedy.

Quem decide

A expectativa do governo e do empresariado capixaba é que a própria Vale, detentora da atual concessão, construísse o ramal após a renovação do contrato. Mas é o Ministério dos Transportes que vai definir onde será aplicado o recurso. É por esse trilho que passa o perigo.

Na linha

Comentário de uma leitora ao saber que a liminar que proibia a Linha Verde em Camburi foi cassada: “A Prefeitura de Vitória encontrou um desembargador que anda de ônibus”.

Novo visual

Outro leitor observa que, com a nova pista do Aeroporto de Vitória, a estação de tratamento de esgoto de Jardim Camburi, também conhecida como “penicão”, é o primeiro “cartão-postal” de quem chega a Vitória.

Reta de quê?

Uma questão que surge: como será chamada agora a “Reta do Aeroporto” sem o aeroporto?

De @rose para @temer

O presidente Temer e a quatro ministros vão ganhar panelas de barro e bombons. Oferta da senadora.

Overbooking

Ontem o deputado Da Vitória (PPS) espalhou pelas redes sociais sua foto com Rose. E ambos ornados pelo boné alusivo com a seguinte mensagem “Vix Aeroporto. Eu participei!”.

A credencial

Teve gente convidada hoje para a cerimônia pelo Q.I. que apresenta: quem indicou foi um deputado federal aliado.

Haja paciência

A novela do novo aeroporto começou em abril de 2002, no governo FHC, quando foi anunciada a licitação para a construção da segunda pista pelo então ministro do Planejamento, Guilherme Dias. Mas...

Dona Dilma

Se não fosse o impeachment, seria o governo do PT que iria inaugurar o aeroporto.

A saga

Em 2003, primeiro ano do governo Lula, a concorrência foi anulada e nova foi feita. A obra, com idas e vindas, se arrastou por mais 15 anos.

Lembrando...

Hoje é do dia da traição.

O coelhinho chegou

Antes de entrar ontem no Tribunal de Contas, um deputado estadual, talvez inebriado pelo espírito da Páscoa, deu R$ 10 a cada um dos dois lavadores de carro que estavam em frente ao TCES.

Desfalque

Dom Sevilha, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, será bispo em Bauru-SP. Por falar nisso, o arcebispo d. Luiz Mancilha apresentou seu pedido de renúncia há dez meses, mas até agora o papa não nomeou seu sucessor.

Elogiadíssima

“Fui fervorosamente recebido em Brasília pela competentíssima deputada Norma Ayub.” Pelos superlativos, Max Filho (PSDB) deve ir para o DEM.

Eles se merecem

Bolsonaro disse que Alexandre Frota será seu ministro da Cultura. Está no nível do presidenciável, sem dúvida.

Alô, Dona Maria e Seu José!