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Paulo Bonates

Sei e não sei que todos vamos morrer

As ciências - humanas e desumanas também - debruçam-se em reflexões, estudos sobre as nuances do morrer, o significado dos rituais

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 14:51

Públicado em 

30 ago 2018 às 14:51
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

Vida e morte Crédito: Pixabay/Divulgação
Georg Groddeck estudava a morte e o morrer e, claro, o nascer. Avisava a todos que quando morresse iria a Marte para começar outra vida. Disse o que ouviu de um jovem paciente: “Que ao pensar em Marte, penso em Marta e, em seguida, Mamãe”. Nasceu em 1866 e embarcou para Marte em 1934. O alemão achava que conhecer é duvidar, crer é não duvidar. Eu que não pretendo viajar para longe, a não ser à força, ando espalhando entre alunos e colegas que a dúvida é a derradeira e definitiva instância da relação com o outro, com o mundo. A certeza é autoritária, praticamente “nazista”.
Este filósofo alemão jamais se submeteu à análise para sua formação, calculava conscientemente, por exemplo, a certeza de que viemos todos de um lugar desconhecido e prosseguiremos como um trem da Leopoldina que fez uma parada em uma estação e seguiu viagem.
Para Groddeck, a ideia fixa de chegar a Marte, que paira no imaginário social desde que o mundo é mundo, tem raízes no inconsciente de cada um: desejar escolher o ponto final, mas ficar na dúvida se haveria outros caminhos. Ao nascer, morremos. Alguns, pouco a pouco.
Uma dissociação paira sobre o tema: sei e não sei que todos vamos morrer. Talvez a ideia da viagem encantada a Marte, à Lua, a Júpiter e outras mágicas queira nos proteger da solidão na Terra
As ciências – humanas e desumanas também – debruçam-se em reflexões, estudos sobre as nuances do morrer, o significado dos rituais e - last but not least – o momento em que alguém pode dar conta e possuir seu próprio desejo. Qual o instante em que pela própria vontade alguém está autorizado a dispor de sua vida? Groddeck diz que é comum nos depararmos com uma outra forma de desejo de penetrar no corpo da mãe, expressa, nesse caso, na ânsia de voltar à terra, à cova. No caso, mãe-Terra.
Diz ele que agora prevalece a cremação em vez do sepultamento e que a escolha se trata da satisfação de desejo. Tal raciocínio não se aplica ao suicídio, onde por um período de seu tempo, a Pessoa envereda – por complexos mecanismos – por sua individualidade absoluta. E escolhe, inclusive, a forma e o acesso para a onipotente decisão. Na sua fantasia, é dono de todas as certezas, ele e seu sofrimento impregnado de onipotência. Neste exato momento, que pode ser o do suicídio, é tão dono de si que exige meticuloso cuidado médico.
Uma dissociação paira sobre o tema: sei e não sei que todos vamos morrer. Talvez a ideia da viagem encantada a Marte, à Lua, a Júpiter e outras mágicas queira nos proteger da solidão na Terra.
Dizia um senhor muito idoso que não tinha medo de morrer. Só não queria estar presente.
Nem eu.

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

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