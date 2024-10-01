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Veja sinais ao urinar que podem indicar disfunções sexuais

É importante ficar atenta aos sintomas para ajudar na identificação dos problemas
Portal Edicase

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Publicado em 

01 out 2024 às 19:36

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 19:36

Dores ao urinar são um sinal importante de possíveis problemas na saúde sexual feminina (Imagem: Alphavector | Shutterstock)
Dores ao urinar são um sinal importante de possíveis problemas na saúde sexual feminina Crédito: Imagem: Alphavector | Shutterstock
Dores ou sensações desconfortáveis ao urinar podem indicar muito mais do que problemas urinários, refletindo disfunções sexuais, tais como incômodo na relação e vaginismo, conforme explica Débora Pádua, fisioterapeuta pélvica especialista em sexualidade e dor na relação.
“Mulheres que sentem dor ao urinar, ardência, sensação de pressão na região pélvica e dificuldade para esvaziar a bexiga completamente podem ter algumas condições relacionadas a problemas musculares no assoalho pélvico ou infecções urinárias, que podem desencadear dificuldades durante o sexo, incluindo dor e dispareunia, que é a presença de dor durante a relação sexual ou durante o ato sexual “, alerta.

Relação entre dispareunia e vaginismo

A especialista explica que, depois da dispareunia, pode vir uma consequência: o vaginismo — uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico muitas vezes associada à dor ou ao desconforto durante o sexo e outras atividades — incluindo urinar.
“A inflamação crônica ou disfunções urinárias, como infecções recorrentes ou cistite intersticial, podem exacerbar a tensão muscular na região, contribuindo para o desenvolvimento dessas condições”, diz Débora Pádua.
A fisioterapia pélvica pode ajudar a tratar a dor na relação sexual (Imagem: JasminkaM | Shutterstock)
A fisioterapia pélvica pode ajudar a tratar a dor na relação sexual Crédito: Imagem: JasminkaM | Shutterstock

Tratamento com fisioterapia pélvica

A dor constante na relação sexual pode levar a um ciclo de desconforto que muitas mulheres acabam considerando “normal”. “É importante saber que nenhuma dor é normal, nem a dor na relação sexual, e isso tem cura em poucas sessões de fisioterapia pélvica, mas que, se não tratada, pode agravar a situação e ainda levar a doenças ginecológicas mais graves — uma vez que elas também não conseguem realizar exames ginecológicos também pela dor”, alerta.
Segundo a profissional, a fisioterapia pélvica trata a dispareunia e o vaginismo por meio da reabilitação dos músculos do assoalho pélvico . “Com exercícios para ajudar a relaxar os músculos vaginais, aumentar a flexibilidade e melhorar o controle muscular aos poucos até que todos os músculos vaginais se tornem tolerantes à penetração de forma gradual e a mulher sinta prazer nas relações”, finaliza.
Por Mayra Barreto Cinel

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