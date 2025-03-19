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Se cuida

Veja os riscos do uso inadequado de esteroides anabolizantes

Apesar de ajudar a melhorar o desempenho e a aparência física, substâncias podem prejudicar a saúde

Publicado em 19 de Março de 2025 às 14:07

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

19 mar 2025 às 14:07
O uso de esteroides anabolizantes sem supervisão médica pode trazer riscos à saúde (Imagem: Eugeniusz Dudzinski | Shutterstock)
O uso de esteroides anabolizantes sem supervisão médica pode trazer riscos à saúde Crédito: Imagem: Eugeniusz Dudzinski | Shutterstock
A morte súbita de um atleta, de 32 anos, em fase de preparação para um campeonato de fisiculturismo reacendeu o alerta sobre os perigos do uso indiscriminado de esteroides anabolizantes e outras substâncias para aumento de massa muscular.
Os esteroides anabolizantes, como a trembolona, são amplamente utilizados para melhorar o desempenho e a aparência física, mas seu uso sem supervisão médica representa sérios riscos à saúde. “O uso abusivo dessas substâncias pode causar hipertrofia cardíaca, disfunção ventricular e arritmias, aumentando significativamente o risco de morte súbita”, alerta o cardiologista Raphael Boesche Guimarães.
Além disso, substâncias como o clenbuterol, que não possuem aprovação para uso humano, estão associadas a efeitos adversos graves no sistema cardiovascular, incluindo taquicardia e hipertensão. “O coração sofre impactos diretos quando essas drogas são utilizadas de forma indiscriminada”, acrescenta o especialista.
O acompanhamento médico é fundamental para avaliar os perigos e garantir a segurança do paciente (Imagem: GaudiLab | Shutterstock)
O acompanhamento médico é fundamental para avaliar os perigos e garantir a segurança do paciente Crédito: Imagem: GaudiLab | Shutterstock

Perigo da orientação inadequada

Um dos maiores problemas apontados pelos especialistas é o uso de esteroides anabolizantes e outras substâncias sob a orientação de profissionais não autorizados a prescrever medicamentos. “Muitos atletas seguem recomendações de pessoas sem formação médica adequada, o que aumenta ainda mais os riscos. O acompanhamento médico é fundamental para avaliar os perigos e garantir a segurança do paciente”, enfatiza Raphael Boesche Guimarães.

Importância da conscientização e da regulamentação

O debate sobre o uso de anabolizantes em esportes estéticos precisa ser ampliado, visando sensibilizar atletas sobre os riscos fatais do uso abusivo de drogas. “É essencial que a nutrição e o treinamento sejam conduzidos por profissionais qualificados, respeitando os limites do corpo humano”, reforça o cardiologista.
Como membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Raphael Boesche Guimarães destaca a necessidade de medidas mais rigorosas para regulamentar o uso de substâncias como os esteroides anabolizantes. “Precisamos priorizar a saúde e o bem-estar dos atletas , promovendo práticas seguras e responsáveis que garantam longevidade esportiva”, conclui.
Por Daiane Maio

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