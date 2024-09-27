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Veja como o horário de verão pode impactar o sono

Veja como o horário de verão pode impactar o sono

Alguns hábitos podem ajudar a facilitar a adaptação e reduzir a sonolência durante o dia
Portal Edicase

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Publicado em 

27 set 2024 às 18:36

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 18:36

O horário de verão pode afetar a qualidade do sono, principalmente nos primeiros dias de adaptação (Imagem: Red Cristal | Shutterstock)
O horário de verão pode afetar a qualidade do sono, principalmente nos primeiros dias de adaptação Crédito: Imagem: Red Cristal | Shutterstock
O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), ligado ao Ministério de Minas e Energia, recomendou o retorno do horário de verão em 2024. Caso a proposta seja adotada, os brasileiros terão que adiantar os relógios em uma hora após o segundo turno das eleições municipais, em 27 de outubro.
Do ponto de vista do órgão, a volta do horário de verão surge como uma estratégia para otimizar o uso de energia solar. Enquanto isso, especialistas em saúde orientam que as pessoas observem como a mudança pode afetar a qualidade do sono.

Grupos vulneráveis e adaptação

Segundo a neurologista Aline Vieira Scarlatelli Lima Bardini, professora de Medicina na UniSul/Inspirali (ecossistema de educação em saúde) e especialista em Medicina do Sono, a mudança pode afetar a qualidade do sono, especialmente nos primeiros dias de adaptação. “A perda de uma hora de sono pode gerar sonolência diurna, irritabilidade e mau-humor em pessoas mais sensíveis à mudança”, explica. 
Ela ressalta que, embora a maioria das pessoas consiga se ajustar ao novo horário após alguns dias, os efeitos podem ser mais acentuados para quem tem maior sensibilidade ao sono. No entanto, a médica destaca que, por ser uma alteração temporária, dificilmente haverá prejuízos a longo prazo se o ritmo do sono for ajustado de forma adequada.
Grupos específicos, como crianças, adolescentes e idosos, tendem a sentir mais os efeitos dessa alteração. “Os extremos da vida são os que mais sofrem com mudanças no ritmo circadiano . Nessas fases, o impacto no sono tende a ser maior”, afirma a especialista.
A perda crônica de sono pode levar à Síndrome do Sono Insuficiente, causando problemas de saúde a longo prazo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
A perda crônica de sono pode levar à Síndrome do Sono Insuficiente, causando problemas de saúde a longo prazo Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Cuidados com a saúde do sono

Aline Bardini reforça que prestar atenção à qualidade do sono é um cuidado que deve ser observado não só no horário de verão. Segundo ela, a perda de uma hora de sono, persistente e de forma crônica, ou seja, ao longo de anos, pode resultar na Síndrome do Sono Insuficiente — mais conhecida como privação de sono. Nesse caso, ocasionando problemas a longo prazo. 
Dormir menos não significa ser mais produtivo; muito pelo contrário, no decorrer do tempo, pode gerar danos irreversíveis. “Dormir não é perda de tempo, mas, sim, ganho de qualidade de vida. Quem dorme menos que o necessário pode ter perda de memória e tendência a desenvolver doenças crônicas como diabete e hipertensão. Além disso, a taxa de mortalidade é maior em indivíduos que dormem menos do que o necessário”, afirma.  

Como se adaptar ao novo horário

Para amenizar os efeitos do horário de verão no organismo, a neurologista recomenda algumas práticas importantes de higiene do sono. Entre as principais orientações, estão:
  • Evitar a exposição a telas (celulares, computadores, TVs) próximo ao horário de dormir;
  • Reduzir o consumo de cafeína no final do dia;
  • Evitar atividades estimulantes à noite;
  • Expor-se à luz natural, especialmente na primeira hora após acordar;
  • Praticar atividades físicas regularmente
Essas medidas podem ajudar a minimizar o impacto da mudança de horário no ciclo circadiano e acelerar a adaptação ao novo ritmo.

Sobre o horário de verão

O horário de verão visa principalmente reduzir o uso de usinas termelétricas, deslocando o pico de consumo para um horário com maior incidência de luz solar, o que poderia aliviar o uso de fontes de energia mais caras e poluentes. A decisão final, no entanto, ainda depende do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Com o adiantamento dos relógios, o consumo de energia elétrica durante o fim da tarde, um dos momentos de maior demanda, seria atendido por uma maior oferta de luz solar. Isso evitaria o acionamento de usinas termelétricas, que além de poluir mais, aumentam os custos operacionais do sistema energético.
Por Carol Passos

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