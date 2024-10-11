Veja como melhorar a qualidade do sono na menopausa

A alimentação pode ajudar a melhorar o sono na menopausa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:

A menopausa, embora seja um processo natural, ainda enfrenta muitos tabus e pode interferir no sono devido à redução dos hormônios. Ela também provoca sintomas como ondas de calor, suores noturnos e alterações de humor, incluindo ansiedade, que podem levar à insônia e a um sono fragmentado. Essas mudanças afetam a qualidade de vida, mas podem ser aliviadas com apoio médico e a adoção de hábitos saudáveis.

Certamente, toda a sua bagagem de sintomas e circunstâncias são alguns dos motivos que tornam a menopausa tão temida pelas mulheres, já que o período representa a confirmação de uma nova fase da vida e traz consigo a diminuição da produção hormonal.

Contudo, para a nutricionista especializada em menopausa , Giovanna Agostini, a queda brusca de hormônios, como melatonina (responsável pelo sono), estradiol e testosterona (responsáveis pelo desempenho sexual), não são efeitos naturais apenas da menopausa, mas consequências de toda uma vida.

“Assim que se entra neste período [de menopausa], o normal é que essas quedas hormonais aconteçam de forma natural, sem afetar drasticamente a vida da mulher. Geralmente, os sintomas se tornam intensos por consequência de todo um estilo de vida errado no passado, como o baixo consumo de água, má alimentação, falta de exercícios, deficiência de vitaminas e minerais […]”, comenta.

Cuidado com os hormônios para dormir

Além de afetar o corpo e o emocional, a menopausa também costuma alterar a qualidade do sono da mulher. Todavia, para melhorar esse período de descanso, é importante tomar cuidado com o uso de hormônios, como a melatonina, que podem gerar efeitos colaterais.

“Eu sou contra o uso de hormônios . É bem mais inteligente e eficiente estimular o nosso corpo a produzi-los de forma natural. Isso é super possível com o consumo dos alimentos, chás e suplementos específicos”, explica Giovanna Agostini.

O consumo de chás específicos pode ajudar a dormir melhor (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:

Alimentos recomendados para melhorar o sono

Para ajudar a relaxar e melhorar a qualidade do sono de maneira natural, é possível apostar em alguns alimentos , desde chás calmantes como de melissa, maracujá, camomila, valeriana e capim-cidreira, até o consumo de kiwi após o jantar.

Além disso, a nutricionista também recomenda os alimentos que aumentam a serotonina, como banana, chocolate 70%, ovos e aveia. “A serotonina consumida durante o dia se converte em melatonina, o hormônio responsável pelo sono, durante a noite”, afirma.

Evite o consumo excessivo de cafeína

Evitar o consumo excessivo de cafeína, especialmente no final do dia, é fundamental para melhorar a qualidade do sono durante a menopausa. Isso porque essa substância atua como um estimulante, aumentando os níveis de ansiedade e dificultando o relaxamento necessário para dormir.

Isso ainda é mais problemático para as mulheres nessa fase, já que o metabolismo fica mais lento, fazendo com que a cafeína permaneça no organismo por mais tempo, prolongando seus efeitos. Como resultado, a qualidade do sono piora, intensificando sintomas como insônia e fadiga no dia seguinte.

Giovanna Agostini ainda defende que a estimulação desses hormônios naturais auxilia na produção do GABA, um neurotransmissor produzido naturalmente pelo nosso organismo, mas que acaba sendo afetado quando se entra no período de menopausa.