Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja como envelhecer com saúde física e mental

Veja como envelhecer com saúde física e mental

Para atravessar bem os anos, é preciso nutrir e movimentar o corpo, além de encontrar alegria nas pequenas coisas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 out 2024 às 15:35

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 15:35

O envelhecimento pode ser encarado com mais positividade e saúde (Imagem: autumnn | Shutterstock)
O envelhecimento pode ser encarado com mais positividade e saúde (Imagem: autumnn | Shutterstock) Crédito:
O relógio da vida modela o corpo. As estações da natureza desenham seus ciclos. Com isso, nutrem-se de dias, semanas, meses e anos. E, quando menos esperamos, o envelhecimento se instala na pele, na altura, no peso, podendo influenciar a disposição do ser. Caminhar pela rua se confunde com perambular pelas memórias. Os passos ora pisam em nostalgias, ora em passados adormecidos.
O envelhecimento traz consigo um misto de sabedoria e fragilidade. As linhas no rosto são como marcas de batalhas vencidas, histórias contadas e vivências acumuladas. No entanto, junto com a experiência, vêm os problemas físicos e emocionais. A artrite, que dificulta o movimento, a memória, que falha em momentos cruciais, a visão, que já não é a mesma, o isolamento, que abate, numa sociedade que relega os velhos para segundo plano. Tudo isso nos lembra que, apesar de termos vivido tanto, o corpo humano é finito e frágil.

Natureza oferece soluções para envelhecer com saúde

Os desafios são inúmeros. Felizmente, a natureza, sábia como sempre, oferece soluções naturais para muitos deles. A prática regular de exercícios físicos, por exemplo, é um antídoto poderoso contra a rigidez e a dor.
Uma simples caminhada ao ar livre pode trazer inúmeros benefícios, estimulando a circulação e a liberação de endorfinas, os hormônios da felicidade. A alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e grãos integrais, fornece os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo e da mente.
A meditação é uma grande aliada para manter a mente jovem (Imagem: 4 PM production | Shutterstock)
A meditação é uma grande aliada para manter a mente jovem (Imagem: 4 PM production | Shutterstock) Crédito:

Mente ativa e espírito jovem

Além disso, a meditação e outras práticas de relaxamento são aliadas importantes. Elas ajudam a reduzir o estresse e promovem o bem-estar emocional. O cultivo de hobbies e interesses pessoais também é fundamental. A leitura, a jardinagem, a música, qualquer atividade que traga prazer e satisfação pode ser uma forma eficaz de manter a mente ativa e o espírito jovem.

Valorize cada momento

Envelhecer é uma arte que deve ser aprendida e apreciada. Essa fase da vida pode ser repleta de significado e realização, desde que saibamos como cuidar de nós mesmos e encontrar alegria nas pequenas coisas. O segredo está em valorizar cada momento, aceitar as mudanças com graça e buscar a harmonia entre corpo e mente.
Afinal, como disse o poeta, “a idade não é o tempo de se aposentar, mas de se aventurar em novas possibilidades”. Que cada dia seja uma nova oportunidade de viver plenamente, em sintonia com o ritmo natural da vida.
Por Kaká Werá – revista Vida Simples
É um ecologista do ser e cultivador da arte do equilíbrio da natureza humana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aciente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados