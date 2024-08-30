Veja como a aromaterapia ajuda a tratar doenças de inverno

Aromaterapia é uma boa opção para ajudar no tratamento de doenças respiratórias no inverno Crédito: Esin Deniz | Shutterstock

inverno é uma época marcada pelo aumento de casos de doenças respiratórias. No período, resfriados, gripes, sinusites, bronquites e algumas reações alérgicas são especialmente comuns, afetando principalmente crianças e idoso s. Isso porque o clima frio, o ar mais seco e a tendência a aglomerações em ambientes fechados facilita a transmissão de vírus e bactérias, levando à irritação das vias aéreas e ao desenvolvimento e propagação de doenças.

Para minimizar esses efeitos, investir em métodos naturais pode ser uma boa alternativa. A aromaterapia, por exemplo, “ajuda a aliviar sintomas com bastante segurança, desde que orientada por um profissional de saúde, e não apresenta os mesmos efeitos colaterais dos medicamentos”, afirma Talita Pavarini, especialista em aromaterapia e práticas integrativas

A profissional ressalta que a técnica pode ser fundamental para públicos especiais, como crianças, gestantes e idosos. “A partir do contato com métodos naturais ocorre um aprendizado para você atuar na prevenção, minimizando as chances de adoecimento nos próximos invernos”, acrescenta.

O que são os óleos essenciais?

Talita Pavarini explica que essas substâncias, que são misturas complexas de compostos químicos voláteis produzidos por plantas, desempenham um papel essencial em suas funções ecológicas, como atração de polinizadores e defesa contra patógenos e herbívoros. "Felizmente, é possível obter para nossa utilização com foco na saúde. Eles são obtidos a partir de várias partes da planta, incluindo flores, folhas, cascas, raízes e frutos, por diversos métodos, com destaque para a destilação a vapor”, revela.

Ainda de acordo com ela, “os principais componentes dos óleos essenciais que podem ser eficazes no tratamento de problemas respiratórios incluem eucaliptol (encontrado no óleo de eucalipto), que tem propriedades anti-inflamatórias e expectorantes, mentol (encontrado no óleo de hortelã-pimenta), que ajuda a aliviar a congestão, tosse”, conta.

Benefícios dos óleos essenciais para saúde

Prevenção: com a utilização do difusor ultrassônico sem filtro que umidifica o ar associado aos óleos essenciais. O tratamento permite o alívio da congestão nasal, redução da tosse e melhora da inflamação nas vias aéreas;





com a utilização do difusor ultrassônico sem filtro que umidifica o ar associado aos óleos essenciais. O tratamento permite o alívio da congestão nasal, redução da tosse e melhora da inflamação nas vias aéreas; Resfriado comum, tosse seca, congestão nasal: estes problemas apresentam melhoras significativas com a utilização de óleos essenciais.

Apesar dos resultados positivos, a especialista explica que a aromaterapia não substitui os tratamentos convencionais e, sendo assim, é uma prática que complementa e auxilia.

Difusor ultrassônico é um dos melhores métodos de aplicação para os óleos essenciais Crédito: Shutterstock

Como aplicar?

Já em relação aos métodos de aplicação, a especialista revela que a forma mais eficiente e segura está na utilização da via inalatória, podendo ser utilizado um difusor ultrassônico sem filtro. “Colocando 250 ml de água e 4 gotas de óleos essenciais, inalando por 15 minutos (dose adulto). Inalação a seco, quando se pinga uma gota de óleo essencial em um algodão e inala profundamente por 3 vezes (principalmente quando se está fora de casa ou em ambiente coletivo). Outros métodos precisam de orientações via consulta”, alerta.

Cuidados e precauções ao usar

Talita Pavarini explica que o principal cuidado deve estar em usar a dose correta. Segundo ela, algumas pessoas podem acreditar que, por ser natural, consumir uma quantidade em demasia pode ajudar a acelerar o processo. Contudo, essa combinação pode ser perigosa e, se o paciente não estiver atento, gerar intoxicação.

“Nunca duvide da potência de uma gota. Outra preocupação é acreditar que todos os óleos essenciais podem ser aplicados diretamente na pele. É um grande erro e pode levar a dermatites e processos alérgicos. O método mais seguro é diluir para passar na pele junto de um óleo vegetal (nunca mineral)”, recomenda a profissional.

Contraindicações dos óleos essenciais

Já em relação às contraindicações, crianças de todas as idades, gestantes, pessoas com históricos de epilepsia, asma, alergias e hipertensos de difícil manejo devem passar por uma consulta, pois a composição de alguns dos óleos essenciais pode comprometer o estado de saúde.