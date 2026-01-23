Se cuida

Repolho hype: hortaliça vira tendência gastronômica e ganha destaque em 2026

Essa é uma hortaliça acessível, versátil e oferece diversos benefícios à saúde

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:31

O repolho surge como aposta forte tanto na cozinha quanto no universo da comunicação visual Crédito: Imagem: Cavan-Images | Shutterstock

De coadjuvante discreto a protagonista improvável, o repolho começa a ocupar um espaço que vai muito além do prato. Versátil e cheio de possibilidades criativas, ele surge como aposta forte tanto na cozinha quanto no universo da comunicação visual. Isso é o que indica o Pinterest Predicts 2026 — relatório da rede social de compartilhamento de fotos que antecipa as trends digitais do ano.

Segundo a análise, o “repolho hype”, como foi denominado, deve compor muitas campanhas publicitárias, fotográficas e audiovisuais em 2026. Para Cintia Cristina da Silva, nutricionista da Casa de Saúde São José, essa tendência pode ser muito positiva, já que a hortaliça é acessível e oferece diversos benefícios para a saúde.

“Fortalece o sistema imunológico, ajuda no controle de colesterol e pressão, contribui para o funcionamento intestinal, tem ação anti-inflamatória e antioxidante, além de já ser comprovado o auxílio na prevenção de alguns tipos de câncer, especialmente os do trato digestivo”, comenta.

Nutrientes do repolho

Alguns dos nutrientes que se destacam no alimento são:

Vitamina C: potente antioxidante;

Vitamina K: importante para coagulação sanguínea e saúde óssea;

Fibras: auxiliam na regulação do trânsito intestinal;

Vitamina B9 (ácido fólico): essencial para a renovação celular;

Compostos bioativos (glicosinolatos): proteção celular;

Minerais: cálcio, potássio e magnésio.

Tendências de preparo do repolho

Além de nutritivo, o repolho é um alimento acessível, prático e fácil para inserir no dia a dia, com grande variedade de receitas e modos de preparo. “Você pode preparar o vegetal refogado com alho, cebola e azeite; incorporar em sopas e caldos; inserir como recheio de tortas, panquecas, wraps ou tacos; preparar cozido no vapor ou salteado, além de incluir em saladas”, recomenda Cintia Cristina da Silva.

O repolho também é um ingrediente central da culinária asiática, sendo incorporado em pratos como yakisoba, rolinho primavera ou, também, consumido após a fermentação. É o caso não só do chucrute alemão, mas também do kimchi (prato tradicional coreano de vegetais fermentados ), que, segundo a especialista da Casa de Saúde São José, também é ótimo para a microbiota intestinal.

Segundo o Pinterest Predicts 2026, as buscas por repolho fermentado subiram 35% na plataforma em dados coletados de 2023 até 2025. O relatório cita outras receitas inspiradas na culinária oriental, como o repolho salteado com shoyu, que teve crescimento também de 35% em pesquisas.

O guioza de repolho (espécie de pastel chinês e japonês) cresceu 110% na plataforma. Outros modos de preparo em destaque incluem a sopa de golumpki (prato polonês feito com folhas de repolho cozidas e enroladas em um recheio de carne), com 95% de crescimento no número de pesquisas, enquanto o preparo do repolho ao molho Alfredo teve 45% de acréscimo.

Há três tipos principais de repolho Crédito: Imagem: beats1 | Shutterstock

Principais tipos de repolho

Além da variedade de receitas, existem três tipos principais da hortaliça: o repolho verde, roxo e chinês. O verde é o mais comum e versátil, sendo rico em fibras e vitaminas C e K. O roxo é o mais rico em antioxidantes potentes, com grande ação anti-inflamatória e muitos benefícios à saúde cardiovascular, enquanto o chinês é mais leve e de mais fácil digestão, sendo indicado para quem tem sensibilidade digestiva.

Cuidados no consumo

Apesar das inúmeras vantagens nutricionais, o repolho também é conhecido como alimento que aumenta a produção de gases e que pode irritar o intestino. Pessoas com síndrome do intestino irritável e as que sofrem de distensão abdominal e hipotiroidismo (já que o alimento pode interferir na absorção do iodo) devem ter mais atenção ao consumo da hortaliça.

“O repolho pode aumentar a produção de gases, especialmente quando consumido cru, já que ele contém fibras e compostos que são fermentados pelas bactérias intestinais, resultando na formação de gases. Para reduzir desconfortos, prefira consumir o repolho cozido ou refogado, utilize temperos digestivos como cominho, louro ou gengibre, mastigue bem os alimentos e evite o consumo excessivo no período noturno”, conclui a nutricionista da Casa de Saúde São José.

Por Bernardo Bruno

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta