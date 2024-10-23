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Entenda as diferenças entre sobrepeso e obesidade

Entenda as diferenças entre sobrepeso e obesidade

Especialista explica como a alimentação adequada e a prática de atividades físicas podem ajudar a combater essas condições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 out 2024 às 11:36

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 11:36

A obesidade ocorre quando IMC é superior a 30, enquanto o sobrepeso é caracterizado por um IMC entre 25 e 29,9 (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
A obesidade ocorre quando IMC é superior a 30, enquanto o sobrepeso é caracterizado por um IMC entre 25 e 29,9 (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) Crédito:
Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 6,7 milhões de brasileiros são obesos, resultado de um grande desafio enfrentado pela população em manter uma rotina saudável. As informações também revelam que 1 a cada 4 adultos é obeso e mais da metade apresenta excesso de peso. Mas afinal, qual a diferença entre essas duas condições? Isso é o que Fernanda Maniero, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica a seguir. Confira:

Diferenças entre obesidade e sobrepeso

A obesidade ocorre quando o índice de massa corporal (IMC) é superior a 30, enquanto o sobrepeso é caracterizado por um IMC entre 25 e 29,9. Fernanda Maniero aponta que ambas as categorias são fatores de risco para uma série de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares.

Como prevenir essas condições?

A chave para a prevenção e o controle dessas condições está, em grande parte, em uma alimentação saudável e na adoção de hábitos de vida mais ativos. “A alimentação equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do organismo e para a prevenção de doenças. Ela deve incluir uma variedade de alimentos, como frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Além disso, é importante ter consciência sobre as porções e a qualidade dos alimentos consumidos”, explica a nutricionista.
Fernanda Maniero destaca também que, embora o conhecimento sobre nutrição seja essencial, a prática é o que realmente faz a diferença. “É preciso transformar conhecimento em ação. Incorporar alimentos nutritivos no dia a dia e evitar os ultraprocessados são passos importantes para a saúde.” Ela ainda acrescenta que a educação nutricional deve ser uma prioridade. “As pessoas precisam entender como fazer escolhas alimentares saudáveis, levando em consideração suas necessidades e estilo de vida”.
Combinar alimentação com atividade física regular é essencial para evitar a obesidade e o sobrepeso (Imagem: shurkin_son | Shutterstock)
Combinar alimentação com atividade física regular é essencial para evitar a obesidade e o sobrepeso (Imagem: shurkin_son | Shutterstock) Crédito:

Importância da atividade física

A professora também reforça a importância da prática de atividades físicas. “Combinar uma alimentação saudável com exercícios regulares é essencial para manter um peso saudável e prevenir doenças. Não se trata apenas de estética, mas de saúde e qualidade de vida”, explica. Para quem enfrenta dificuldades, pequenas mudanças, como escolher opções mais saudáveis durante as refeições e incorporar frutas e vegetais na dieta, podem fazer uma grande diferença.
Por fim, a professora salienta que é essencial lembrar que a luta contra a obesidade e o sobrepeso não é apenas uma questão individual, mas um desafio social. “O apoio de familiares e amigos pode ser fundamental na jornada por uma vida mais saudável”, conclui.
Por Bianca Lodi Rieg

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