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8 riscos e benefícios de consumir sal antes do treino

Indrediente é um eletrólito essencial para o funcionamento do organismo, mas deve ser usado com cautela

Publicado em 27 de Março de 2025 às 19:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

27 mar 2025 às 19:37
O sal desempenha um papel importante na prática de atividade física, mas em excesso pode prejudicar o corpo (Imagem: Soho A Studio | Shutterstock)
O sal desempenha um papel importante na prática de atividade física, mas em excesso pode prejudicar o corpo Crédito: Imagem: Soho A Studio | Shutterstock
Com o crescente interesse das pessoas em potencializarem o desempenho nos treinos, uma prática que tem chamado a atenção é o consumo de um sachê de sal antes da atividade física. Embora a prática possa ajudar atletas e entusiastas da vida fitness com alguns benefícios, é crucial compreender tanto as vantagens quanto os potenciais riscos desse consumo. 
O sódio, principal componente do sal, é um eletrólito essencial para o funcionamento do organismo, desempenhando um papel fundamental na hidratação, contração muscular e equilíbrio de fluidos. Patrícia Ziviani, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, destaca que, para atletas e pessoas que suam muito durante o treino, consumir uma pequena quantidade de sal antes da atividade física pode trazer benefícios.
Contudo, é necessário cuidado. “Apesar dos benefícios, é importante lembrar que o excesso de sódio pode trazer riscos à saúde, especialmente para quem já possui predisposição a certas condições médicas”, explica. 
Abaixo, confira os riscos e os benefícios de consumir sal antes do treino!

1. Melhora a retenção de líquidos

O sódio ajuda a evitar a desidratação ao manter os níveis de água no organismo equilibrados.

2. Redução de câimbras musculares

Como o sal regula os impulsos nervosos e as contrações musculares, sua ingestão pode prevenir câimbras durante exercícios intensos.

3. Aumento do “pump” muscular

O sódio melhora a circulação sanguínea, potencializando o efeito de músculos mais volumosos durante o treino.
O sódio evita a fadiga em treinos de alta intensidade (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
O sódio evita a fadiga em treinos de alta intensidade Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

4. Melhora do desempenho

Em treinos de alta intensidade, manter os níveis adequados de sódio pode ajudar a evitar fadiga precoce.

5. Aumento da pressão arterial

Apesar dos benefícios, o consumo de sal em excesso, especialmente em pessoas hipertensas, pode elevar a pressão sanguínea. Por isso, pessoas com pressão alta devem evitar a prática.

6. Sobrecarga nos rins

O excesso de sódio pode forçar os rins a trabalharem mais para eliminar o excesso de líquidos, aumentando o risco de problemas renais.

7. Retenção excessiva de líquidos

O consumo exagerado de sal pode causar inchaço e desconforto.

8. Distúrbios gastrointestinais

Algumas pessoas podem sentir náuseas ou desconforto estomacal após ingerir sal puro antes do treino.

Consulte um especialista

É fundamental consultar um especialista antes de adicionar sal à dieta antes das atividades. “Embora o consumo de um sachê de sal antes do treino possa oferecer alguns benefícios, como a reposição de eletrólitos, é crucial estar ciente dos riscos potenciais, especialmente para pessoas com condições de saúde preexistentes. A moderação, a hidratação adequada e a orientação de um profissional de saúde são essenciais para garantir a segurança e a eficácia dessa prática”, conclui Patrícia Ziviani.
Por Nicholas Montini Pereira

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