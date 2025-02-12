Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • 7 tipos de alimentos que não podem faltar no prato do seu filho
Se cuida

7 tipos de alimentos que não podem faltar no prato do seu filho

Nutrólogo explica que adotar hábitos saudáveis desde cedo pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas na vida adulta

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 12:29

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 fev 2025 às 12:29
A alimentação equilibrada é essencial para o crescimento saudável (Imagem: Oakland Images | Shutterstock)
A alimentação equilibrada é essencial para o crescimento saudável Crédito: Imagem: Oakland Images | Shutterstock
Uma alimentação equilibrada na infância é essencial para o crescimento saudável, o desenvolvimento cognitivo e a prevenção de doenças crônicas ao longo da vida. Em fevereiro, mês marcado pela celebração do Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil, reforça-se a importância de oferecer às crianças uma dieta mais nutritiva, diminuindo o consumo de alimentos ultraprocessados.
“Há evidências de que hábitos alimentares saudáveis desde cedo podem reduzir o risco de doenças crônicas na vida adulta. Uma dieta balanceada previne a obesidade que, por sua vez, é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Uma nutrição adequada garante o crescimento saudável, o desenvolvimento cerebral e o fortalecimento da imunidade”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society (FTOS – USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Alimentos para incluir na dieta das crianças

O nutrólogo lista os grupos alimentares que não podem faltar no prato infantil , respeitando cada fase de introdução de novos alimentos, de acordo com o crescimento da criança, e com atenção a algum tipo de alergia ou intolerância alimentar:
  • Frutas: banana, maçã, manga e abacate são fontes de vitaminas, minerais e fibras, essenciais para a digestão, o equilíbrio do sistema imunológico e a proteção contra doenças;
  • Vegetais: cenoura, abóbora e brócolis são ricos em fibras, antioxidantes e vitaminas que auxiliam no crescimento e na proteção celular;
  • Laticínios e derivados: leite, iogurte natural e queijos brancos fornecem cálcio e vitamina D, fundamentais para o desenvolvimento ósseo e a saúde dos dentes;
  • Carboidratos complexos: arroz integral, batata-doce, aveiae quinoa fornecem energia de maneira equilibrada e sustentada, evitando picos de glicose no sangue;
  • Proteínas magras: frango, peixe, ovos, feijão e lentilha são fontes de aminoácidos essenciais, importantes para o crescimento muscular, a produção de hormônios e a manutenção do sistema imunológico;
  • Gorduras saudáveis: azeite de oliva, oleaginosas (nozes e castanhas) e abacate contribuem para o desenvolvimento cerebral e a absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K);
Envolver as crianças na escolha dos ingredientes e no preparo desperta a curiosidade e o interesse delas (Imagem: Art_Photo | Shutterstock)
Envolver as crianças na escolha dos ingredientes e no preparo desperta a curiosidade e o interesse delas Crédito: Imagem: Art_Photo | Shutterstock

Como incentivar uma alimentação mais saudável?

É comum que as famílias enfrentem desafios ao introduzir alimentos saudáveis no dia a dia das crianças. Para facilitar esse processo, algumas estratégias podem ser eficazes:
  • Seja o exemplo: as crianças aprendem observando os adultos. Quando os pais mantêm uma alimentação equilibrada e variada, elas tendem a seguir o mesmo comportamento;
  • Cozinhe com as crianças: sempre que possível, envolva os filhos na escolha dos ingredientes e no preparo dos pratos, pois isso desperta a curiosidade e o interesse pelos alimentos naturais;
  • Evite impor alimentos: a relação da criança com a comida deve ser leve e positiva, portanto, não se deve forçar a ingestão de determinados alimentos. O melhor é oferecer de forma gradual, variando a apresentação e combinando sabores para tornar a experiência mais prazerosa.
Por Andréa Simões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados