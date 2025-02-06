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7 dicas para evitar a fome noturna

Esse hábito está muitas vezes ligado a questões emocionais, metabólicas ou até à alimentação inadequada durante o dia

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 16:00

Portal Edicase

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Publicado em 

06 fev 2025 às 16:00
A sensação de fome intensa à noite pode ser resultado de refeições pouco nutritivas ao longo do dia (Imagem: Vectorium | Shutterstock)
A sensação de fome intensa à noite pode ser resultado de refeições pouco nutritivas ao longo do dia Crédito: Imagem: Vectorium | Shutterstock
A fome noturna é a vontade intensa de comer durante a noite, geralmente após o jantar ou até mesmo durante a madrugada. É um problema comum que pode atrapalhar a qualidade do sono e, a longo prazo, afetar a saúde. Esse hábito, que muitas vezes está ligado a questões emocionais, metabólicas ou até à alimentação inadequada durante o dia, é mais frequente do que se imagina.
De acordo com a nutróloga Dra. Camila Ciancio, a fome noturna pode estar associada a diversos fatores, como:
  • Má distribuição das refeições ao longo do dia: longos períodos sem comer podem desregular os sinais de saciedade e fome, levando ao consumo exagerado à noite;
  • Alterações hormonais: desequilíbrios em hormônios como grelina e leptina, que regulam o apetite, podem causar compulsão alimentar noturna;
  • Estresse e ansiedade: a alimentação pode ser usada como mecanismo de conforto emocional, especialmente à noite, quando as preocupações do dia tendem a surgir com mais intensidade;
  • Falta de sono adequado: a privação de sono também contribui para desregulações hormonais, aumentando o apetite por alimentos calóricos e pouco saudáveis.
Para evitar a fome noturna e melhorar sua relação com a alimentação, a Dra. Camila Ciancio sugere sete dicas práticas. Confira!

1. Planeje suas refeições ao longo do dia

É fundamental manter uma rotina alimentar equilibrada, com três refeições diárias. Isso ajuda a evitar picos de fome ao final do dia. “Inclua proteínas , carboidratos não refinados e gorduras saudáveis em cada refeição para prolongar a saciedade”, recomenda a médica.

2. Invista em um jantar nutritivo e leve

Muitas pessoas acreditam que devem comer pouco no jantar, mas isso pode causar fome durante a noite. Aposte em um jantar equilibrado, com proteínas magras, vegetais e uma pequena porção de carboidratos.

3. Reduza o consumo de açúcar e alimentos ultraprocessados

Alimentos ricos em açúcar e ultraprocessados podem causar picos de glicemia seguidos de quedas rápidas, o que aumenta a fome horas depois. Opte por alimentos integrais e naturais para evitar esse efeito.

4. Estabeleça uma rotina de sono saudável

Dormir bem é essencial para regular os hormônios que controlam o apetite. “Invista em uma rotina de sono consistente, com horários fixos para dormir e acordar, além de evitar o uso de telas antes de deitar”, aconselha a Dra. Camila Ciancio.
Beber água ao longo do dia é importante para evitar episódios de fome noturna (Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock)
Beber água ao longo do dia é importante para evitar episódios de fome noturna Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

5. Hidrate-se adequadamente

Muitas vezes, o corpo confunde sede com fome. Beber água regularmente ao longo do dia ajuda a evitar essa confusão e pode reduzir episódios de fome noturna.

6. Cuide da saúde emocional

Se a fome noturna estiver associada à ansiedade ou ao estresse, considere buscar apoio psicológico ou praticar atividades que promovam relaxamento, como meditação, yoga ou leitura. “Comer emocionalmente à noite é um hábito que pode ser controlado com estratégias adequadas”, afirma a Dra. Camila Ciancio.

7. Evite cafeína e estimulantes à noite

Bebidas como café, chá preto ou energético podem atrapalhar o sono e desregular os sinais de fome e saciedade. Prefira chás calmantes, como camomila ou erva-doce, que ajudam a relaxar.

Importância de uma abordagem personalizada

A Dra. Camila Ciancio ressalta que é essencial identificar as causas da fome noturna em cada indivíduo. “Nem sempre o problema está apenas na alimentação . Avaliar o estilo de vida, os hábitos e a saúde hormonal é crucial para encontrar soluções eficazes e duradouras”, conclui.
Por Beatriz Corrêa

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