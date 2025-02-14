7 benefícios da fruta-do-conde para a saúde

A fruta-do-conde tem uma alta qualidade nutricional e é muito apreciada na culinária Crédito: Imagem: Romix Image | Shutterstock

A fruta-do-conde, cientificamente conhecida como Annona squamosa , é amplamente reconhecida por seu sabor. Também chamada de pinha ou ata no Brasil, é nativa das Antilhas e muito popular na América Central e do Sul. Rica em vitaminas, proteínas, ferro, fibras, entre outros nutrientes, ela é doce e tem uma textura cremosa, o que a torna uma opção muito apreciada na culinária.

A seguir, confira 7 da fruta-do-conde para a saúde!

1. Auxilia no controle de peso

A fruta-do-conde possui baixo teor calórico e é rica em fibras , o que contribui para a sensação de saciedade. Esse efeito ajuda a controlar o apetite e, consequentemente, auxilia no processo de emagrecimento. Seu consumo pode ser uma opção saudável para quem busca perder peso sem abrir mão de uma alimentação nutritiva.

2. Combate inflamações

Segundo dados da pesquisa “ Analgesic and Anti-Arthritic Potential of Methanolic Extract and Palmatine Obtained from Annona squamosa Leaves “, divulgada na revista científica Pharmaceuticals , as folhas da árvore da fruta-do-conde tem substâncias com ação analgésica, anti-inflamatória, anti-hiperalgésica e antiartrítica. Essas substâncias são especialmente benéficas para ajudar a tratar a dor persistente e a artrite.

O estudo também aponta que as folhas podem ser uma possível opção aos tratamentos farmacológicos para dor e inflamação, em que o uso prolongado pode causar efeitos colaterais, como dependência, úlcera, insuficiência renal e resistência à insulina. Como este estudo foi realizado em animais, mais pesquisas são importantes para confirmar a eficácia.

3. Ajuda a combater a anemia

Por ser rica em ferro, um mineral essencial para a formação das hemácias (células vermelhas do sangue), a fruta-do-conde torna-se uma aliada contra a anemia. Isso porque esse mineral é fundamental para o transporte de oxigênio pelo corpo e, quando está em falta, pode causar fadiga e fraqueza.

Além disso, a fruta-do-conde contém vitamina C , que facilita a absorção do ferro pelo organismo. A combinação desses nutrientes contribui para a melhora dos níveis de hemoglobina e o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a combater a anemia. Contudo, o seu consumo não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

4. Tem propriedades antitumorais

Estudos recentes sugerem que a fruta-do-conde pode ter propriedades antitumorais. Um exemplo disso é a pesquisa “ Anti-tumor activity of Annona squamosa seeds extract containing annonaceous acetogenin compounds “, publicada no Journal of Ethnopharmacology , que investigou os constituintes químicos e a atividade antitumoral do extrato padronizado das sementes da fruta. O estudo identificou a presença de compostos de acetogenina anonácea, fitoquímicos conhecidos por suas propriedades antitumorais, no extrato.

Esses compostos demonstraram inibir em 69,55% o crescimento das células tumorais H22 em camundongos, uma linha celular de câncer hepático amplamente utilizada em pesquisas científicas contra a doença. Os resultados sugerem que o extrato de fruta-do-conde tem potencial para o desenvolvimento de novos medicamentos no combate ao câncer de fígado. Contudo, mais pesquisas são importantes para confirmar a eficácia.

A fruta-do-conde é rica em potássio, substância que ajuda a equilibrar os níveis de sódio no organismo Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

5. Facilita o controle da pressão arterial

A fruta-do-conde contém grandes quantidades de potássio , substância responsável por equilibrar os níveis de sódio no organismo e relaxar os vasos sanguíneos. Isso facilita a circulação do sangue e, consequentemente, reduz a pressão arterial. Esse efeito torna a fruta uma excelente aliada da saúde cardiovascular, pois diminui a rigidez das artérias, fazendo com que o coração não precise trabalhar com esforço excessivo para bombear o sangue.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

6. Colabora para o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue

O estudo “ Antidiabetic and antioxidant activity of Annona squamosa extract in streptozotocin-induced diabetic rats “, publicado no Singapore Medical Journal , analisou o efeito antioxidante da administração oral de extrato aquoso das folhas da árvore da fruta-do-conde, durante 30 dias, contra a glicemia no fígado e rins de ratos diabéticos. Com isso, os pesquisadores identificaram uma redução significativa dos níveis de glicose sanguínea nos animais.

Além disso, o estudo demonstrou que a suplementação com o extrato contribuiu para a melhora dos níveis de insulina, o metabolismo da gordura e a prevenção de complicações relacionadas ao diabetes. Assim, os resultados sugerem que o extrato das folhas da árvore da fruta-do-conde pode ser útil na prevenção ou no tratamento precoce do diabetes mellitus.

Como os testes foram feitos em animais, mais pesquisas são necessárias para confirmar esses benefícios em humanos. Além disso, o seu uso não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.

7. Mantém a saúde óssea

O cálcio, fósforo e magnésio, minerais essenciais para a saúde óssea , estão amplamente presentes na fruta-do-conde. Esses nutrientes contribuem para a manutenção da densidade óssea e ajudam na prevenção de doenças relacionadas ao enfraquecimento dos ossos, como osteoporose e osteopenia. Inclusive, o magnésio ajuda a relaxar os músculos e a prevenir câimbras e espasmos.

Cuidados ao consumir a fruta-do-conde

Embora a fruta-do-conde seja saudável e rica em nutrientes, é importante ter alguns cuidados ao consumi-la. Primeiramente, deve-se evitar o consumo das cascas e sementes, pois elas podem ter efeito tóxico. A fruta também deve ser ingerida com moderação e em uma alimentação equilibrada.

Além disso, pessoas com histórico de problemas renais devem ter cuidado ao consumir a fruta-do-conde, pois ela contém grandes quantidades de potássio, que, quando não eliminadas adequadamente pelos rins , podem se acumular no organismo e causar complicações.