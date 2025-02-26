6 mitos e verdades sobre dietas restritivas

A falta de compreensão sobre as dietas restritivas pode levar à deficiência nutricional Crédito: Imagem: Noiel | Shutterstock

Um estudo realizado com brasileiros pelo Bake and Cake Gourmet, plataforma de receitas e cardápios saudáveis, revelou que mais de 60% da população está em busca de uma dieta restritiva. Esse regime alimentar é conhecido por eliminar da rotina certos grupos de alimentos, ingredientes ou macronutrientes, e podem ser adotados por diferentes razões, incluindo saúde, estética, filosofia de vida e até mesmo questões ambientais.

Segundo Irani Gomes dos Santos Souza, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, uma das definições para a palavra “dieta” é o tipo de alimentação específica recomendada a uma pessoa visando atender suas necessidades terapêuticas. Porém, muitas pessoas utilizam dietas para, por exemplo, emagrecer rapidamente sem o auxílio de um especialista.

Uma das adversidades é que as restrições podem levar a problemas de saúde, como deficiências nutricionais, além de causar compulsão alimentar e sequelas psicológicas. “O ideal é que sejam acompanhadas por um nutricionista e um médico para que o paciente não apresente nenhum déficit nutricional”, comenta.

Para aprofundar o assunto, Irani Gomes dos Santos Souza esclarece os principais mitos e verdades sobre dietas restritivas. Confira!

1. Dietas restritivas são a melhor forma de perder peso rapidamente

Mito. Embora possam levar à perda de peso no curto prazo, muitas vezes resultam em efeito sanfona e não são sustentáveis.

2. Dietas muito restritivas podem desacelerar o metabolismo

Verdade. Quando o corpo recebe menos calorias do que precisa, ele pode entrar em um estado de adaptação, reduzindo o gasto energético para economizar energia.

Os carboidratos integrais são uma alternativa para dietas equilibradas Crédito: Imagem: nehophoto | Shutterstock

3. Cortar totalmente carboidratos faz bem à saúde

Mito. Os carboidratos são fontes de energia essencial. O ideal é optar por versões integrais e naturais, em vez de eliminá-los completamente.

4. Dietas restritivas garantem todos os nutrientes necessários

Mito. Ao restringir certos grupos alimentares , há um risco maior de deficiências nutricionais, como falta de vitaminas e minerais essenciais.

5. Eliminar grupos alimentares pode gerar compulsão alimentar

Verdade. Restrições severas aumentam a chance de episódios de compulsão e descontrole alimentar.

6. Dietas restritivas devem ser acompanhadas por um profissional

Verdade. Para evitar riscos à saúde, qualquer dieta restritiva precisa ser planejada por um nutricionista, garantindo equilíbrio e segurança nutricional.