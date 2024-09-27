Pessoas felizes cuidam mais de si e isso pode aumentar a longevidade Crédito: Imagem: DavideAngelini | Shutterstock

Um estudo promovido por Laura Kubzansky, professora e pesquisadora da HSPH ( Harvard School of Public Health ), concluiu que a felicidade pode ajudar a reduzir o risco de doenças, como complicações cardiovasculares e outras. De acordo com Daniella Vilar, terapeuta integrativa especializada em tratamentos voltados para o bem-estar, pessoas felizes buscam cuidar de si, o que pode aumentar a longevidade.

Além disso, a pesquisa de Laura Kubzansky destaca que promover a busca pela felicidade na infância aumenta significativamente as chances de uma vida adulta mais saudável. Isso porque o cérebro e o sentimento estão intrinsecamente ligados – hormônios como serotonina, dopamina e ocitocina são conhecidos como produtores de alegria, prazer e disposição enquanto praticamos determinadas atividades.

Para Daniella Vilar, se sentir mais feliz é também se sentir mais disposto. “O prazer em realizar determinada tarefa está diretamente ligado ao quão satisfeita está a pessoa. Praticar a felicidade gera resultado em todos os âmbitos, tanto no núcleo pessoal quanto no profissional”, aponta.

A seguir, confira 5 dicas para promover mais felicidade no seu dia a dia!

1. Pratique exercícios físicos

Movimentar o corpo libera endorfinas , os chamados “hormônios da felicidade”, que ajudam a reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar.

2. Medite ou faça exercícios de respiração

A meditação e a respiração profunda reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e ajudam a aumentar a serotonina, promovendo relaxamento e clareza mental.

Relações saudáveis estimulam a produção de ocitocina, hormônio do afeto (Imagem: pics five | Crédito:

3. Conecte-se com as pessoas

Relações saudáveis e momentos de conexão com amigos ou família estimulam a produção de ocitocina, o hormônio do afeto e da confiança.

4. Pratique a gratidão

A gratidão ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, responsável pela sensação de prazer e satisfação.

5. Durma bem

O sono de qualidade é fundamental para equilibrar os níveis de serotonina e regular o humor, contribuindo para um estado emocional mais estável e feliz.

Ao incorporar na sua rotina esses métodos, segundo Daniella Vilar, é possível ter um excelente resultado na saúde física e emocional. “O equilíbrio psicológico é a chave para uma vida com mais qualidade. Lógico que a busca deve ser feita sem forçar nenhum passo, afinal, cada um possui seu tempo – se o processo ocorrer de forma natural, a chance de sucesso será muito maior”, conclui.