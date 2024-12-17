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Se cuida

5 dicas para manter a boa alimentação das crianças nas férias

Veja como é possível conciliar momentos de diversão com alimentos nutritivos

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 11:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 dez 2024 às 11:44
É possível aproveitar as férias escolares para estimular as crianças a desenvolverem uma relação saudável com os alimentos (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock)
É possível aproveitar as férias escolares para estimular as crianças a desenvolverem uma relação saudável com os alimentos Crédito: Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock
As férias e as festas de fim do ano são muito esperadas pelas crianças, além de reunir toda família, os pequenos têm a oportunidade de provar comidas diferentes e conhecer os alimentos que marcam as tradicionais festividades. Por isso, manter a alimentação delas saudável pode ser um desafio para os pais e responsáveis.
Para a nutricionista Gizelle Machado Bogarin, do Marista Escola Social Ecológica, a alimentação inclui também as dimensões sociais e culturais, gerando, é claro, uma memória afetiva desses momentos. “Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar por completo, entendendo o ato de comer como ato de prazer e criador de memórias”, afirma.
Conforme a profissional, neste período é preciso haver equilíbrio. “Precisamos, em datas comemorativas, manter a rotina alimentar padrão, aproveitar as férias escolares para estimular as crianças a desenvolverem uma relação saudável com os alimentos, optar por equilíbrio ao invés de restrição”, reforça.
Na hora de definir as compras para as férias escolares, o guia alimentar da população brasileira contribui para as escolhas alimentares que beneficiam toda a família. A recomendação é utilizar mais alimentos in natura, ou minimamente processados, consumir com cautela óleos, fermentados e farinhas, gorduras, açúcar e sal, e evitar ultraprocessados, refrigerantes e doces.

Equilíbrio é a palavra-chave

Gizelle Machado Bogarin acredita que as férias podem ser uma ótima oportunidade para conversar e ensinar as crianças sobre a importância da alimentação. “Como as crianças estão de férias, permita que seu filho participe da compra, da separação, da higienização [dos alimentos] e do servir a mesa. Dessa forma, poderá ensiná-lo sobre escolhas alimentares adequadas “, explica.
No momento da refeição, o foco deve ser a comida. “Cada refeição é única; por isso, é muito importante estar presente por completo, evitando uso de eletrônicos, aproveitando para confraternizar com amigos e familiares, além de degustar com calma cada alimento para conseguir saciedade e não consumir mais do que o necessário”, aconselha a nutricionista.
A alimentação também pode ser variada e nutritiva nas férias escolares (Imagem: Kseniia Perminova | Shutterstock)
A alimentação também pode ser variada e nutritiva nas férias escolares Crédito: Imagem: Kseniia Perminova | Shutterstock

Cuidados durante as férias

Abaixo, a nutricionista Gizelle Machado Bogarin lista algumas dicas de cuidados com a alimentação das crianças nas férias!

1. Aproveite o verão

O clima do país contribui para atividades ao ar livre, caminhadas, corridas com as crianças, brincadeiras com bola e na água, são exercícios físicos que vão contribuir para o bem-estar de toda a família.

2. Beba água

Consumir, no mínimo, 2 litros de água por dia é um dos fatores que auxiliam no metabolismo e na hidratação necessária no período.

3. Faça várias refeições ao longo do dia

Realize diversas refeições ao longo do dia para não passar fome e não exagerar nas quantidades. Evitar pular refeições e fazer lanchinhos saudáveis , com frutas e alimentos naturais, é uma ótima saída no período.

4. Coma com calma e tranquilidade

O dia a dia, repleto de atividades, torna a rotina da família bastante atribulada. Por isso, aproveite o período de férias para sentar-se à mesa, comer com calma, conversar com as crianças e saborear o alimento.

5. Ofereça opções saudáveis

Na hora de escolher os alimentos, carnes magras, saladas, frutas e verduras são sempre uma ótima decisão e combinam com o clima do verão.
Por Luiza Lafuente

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