4 dicas para recuperar a saúde após o Carnaval

Retomar hábitos saudáveis ajuda a recuperar o organismo após o Carnaval Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O Carnaval é um período de festa, diversão e, muitas vezes, excessos. Seja na alimentação, no consumo de bebidas, na rotina de sono ou na falta de exercícios, é comum que os dias de folia provoquem mudanças nos hábitos diários. Por isso, retomar uma rotina equilibrada após as festividades é essencial.

Para ajudar a combater problemas comuns que surgem nesse período, como ressaca, inchaço e dores no corpo, especialistas compartilham dicas para recuperar o organismo no pós-Carnaval. Confira!

1.Técnicas para melhorar a ressaca

O abuso de bebidas alcoólicas durante o carnaval frequentemente resulta na temida ressaca . “O álcool, por causar uma desidratação importante, provoca uma sobrecarga do fígado, responsável por eliminar o excesso de álcool do sangue, e uma hipoglicemia do sistema nervoso central. Isso gera os sintomas característicos da ressaca, como dor de cabeça, enjoo, dor de estômago e mal-estar generalizado”, explica a endocrinologista Dra. Deborah Beranger, com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ).

A médica diz que redobrar a hidratação, ter uma boa noite de sono e investir em uma alimentação leve e balanceada são estratégias para fazer com que a ressaca passe mais rápido. Mas, em casos mais graves, com um desconforto mais acentuado, os medicamentos para ressaca podem ser utilizados.

“Esses medicamentos geralmente contam com substâncias como a mepiramina, que tem ação antialérgica, o que, nesse caso, ajuda a diminuir o enjoo; o hidróxido de alumínio, que diminui o pH ácido do estômago, auxiliando assim na redução da azia; e o ácido acetilsalicílico e a cafeína, que têm ação analgésica para melhorar as dores de cabeça e no corpo”, destaca a médica.

2. Dicas para combater o inchaço

Como durante o carnaval dormimos tarde e permanecemos muitas horas em pé, existe uma tendência à retenção de líquidos e inchaço , principalmente para pessoas com problemas de circulação, obesos, gestantes e portadores de pressão alta.

“Nesses casos, é possível adotar algumas estratégias para melhorar o desconforto e ajudar a reduzir o inchaço, como elevar as pernas no final do dia e fazer compressas frias com chá de camomila. Mas nunca escalde os pés ou realize qualquer tipo de compressa quente, pois essas podem causar dilatação dos vasos sanguíneos e agravar o quadro”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Porém, a especialista ressalta que, se o edema for frequente, persistente, unilateral ou associado a outros sintomas, como dor, coceira e vermelhidão, é fundamental procurar um cirurgião vascular.

Depois de retirar a maquiagem é essencial hidratar a pele do rosto Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Recuperando a saúde da pele

A combinação de maquiagem, glitter, acúmulo de sujidades e excesso de exposição solar e álcool pode prejudicar a aparência e a saúde da pele, tornando-a mais opaca e ressecada. Então, após o período de folia, é importante redobrar os cuidados com a pele.

“Ao chegar em casa, retire a maquiagem e lave bem o rosto . Uma ótima dica é usar um cleansing oil, que é capaz de remover até maquiagens à prova d’água e impurezas e pode ser utilizado em toda face, pescoço e região dos olhos. Complemente realizando uma limpeza com um sabonete líquido ideal para seu tipo de pele”, aconselha a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Em seguida, a médica recomenda que você faça uso de máscaras faciais hidratantes e calmantes e utilize hidratantes específicos para o seu tipo de pele. “A hidratação tópica da pele após esse período é muito importante para recuperá-la da desidratação causada pela exposição solar e o consumo excessivo de álcool, o que prejudica a renovação celular e a textura. Prefira os hidratantes formulados com ácido hialurônico de baixo peso molecular, que penetra mais profundamente na pele e possui excelente capacidade de hidratação”, acrescenta a especialista.

É possível também potencializar a recuperação da pele por meio de estratégias como o uso de esfoliante, “que contém partículas granulares ou enzimáticas que ajudam a remover as células mortas da superfície da pele, deixando-a mais suave, luminosa e com aparência renovada. No entanto, é importante escolher um esfoliante delicado e adequado ao seu tipo de pele”, diz a Dra. Lilian Brasileiro, médica, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

4. Cuide dos joelhos

Devido aos longos períodos em pé nos blocos, é comum chegarmos em casa sentindo dores no joelho , o que pode causar certa preocupação. Felizmente, segundo o Dr. Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), no geral, dores que ocorrem durante ou após a prática de atividade física e desaparecem espontaneamente não tendem a ser graves, pois, geralmente, trata-se de dor pós-esforço.

“Imediatamente após o joelho começar a incomodar, é possível adotar medidas em casa para ajudar a aliviar os sintomas, como o princípio Rest-Ice-Compression-Elevation (RICE). Essa é uma primeira linha de defesa comum e pode ajudar a reduzir a dor aguda no joelho, além do inchaço e da inflamação que geralmente a acompanham, independentemente da causa”, explica o médico.

E, para colocá-lo em prática, basta seguir quatro passos simples:

Pause qualquer atividade extenuante, especialmente aquelas que causam mais dor no joelho;

Faça compressas com gelo na área afetada pelo menos três vezes por dia durante cerca de 20 minutos;

Enquanto isso, eleve a perna para que a gravidade ajude na diminuição do inchaço;

Utilize uma compressão moderada ou uma bandagem ao redor do joelho para ajudar a empurrar o inchaço para fora da área.

Para controle da dor na fase aguda, é possível fazer uso também de analgésicos simples, como o paracetamol, que pode ajudar a reduzir o desconforto no joelho. “Mas embora essas medidas caseiras possam ser úteis na redução da dor, ainda é importante informar seu médico sobre o problema. Isso é especialmente verdadeiro se essas medidas não forem eficazes ou se a dor piorar progressivamente”, aconselha.

Após o Carnaval, é fundamental retomar a dieta equilibrada com refeições leves Crédito: Imagem: My Ocean Production | Shutterstock

5. Retome a dieta equilibrada

A nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) ressalta “que, por mais que manter uma alimentação balanceada seja importante, um hábito alimentar saudável ao longo de todo o ano é muito mais relevante para a saúde do que os exageros em um período festivo”.

Por isso, é fundamental retomar bons hábitos após o período de festa. “Se você quer contribuir para a recuperação do organismo após o carnaval, o melhor é apostar em uma alimentação leve, saudável, equilibrada, variada e natural, rica em frutas, legumes, verduras, fibras, antioxidantes, gorduras boas e proteínas magras. Esse hábito, aliado ao consumo adequado de água e a prática de atividades físicas moderadas, certamente ajudará o organismo a eliminar as toxinas através dos mecanismos naturais”, finaliza a médica.