4 benefícios da terapia ocupacional na reabilitação

A terapia ocupacional capacita os pacientes para as suas atividades diárias Crédito: Imagem: PRPicturesProduction | Shutterstock

Desde o momento em que acordamos, inúmeras ações já estão em nossa lista de tarefas. Por mais simples e imperceptíveis que sejam, o ato de calçar os sapatos, escovar os dentes ou ajeitar os cabelos não escapam da nossa rotina. Mas, quando essas funcionalidades não ocorrem com a facilidade que deveriam, talvez seja hora de buscar ajuda.

Essencial para a promoção da saúde e cuidado, a terapia ocupacional é uma área que tem papel fundamental quando falamos de reabilitação, já que ela atua na recuperação de pacientes com limitações físicas, sensoriais, sociais ou motoras.

O tratamento por meio da terapia ocupacional deve ser considerado quando uma pessoa enfrenta dificuldades na realização de atividades diárias essenciais para sua qualidade de vida, seja devido a condições físicas, emocionais ou cognitivas. Isso inclui situações como reabilitação após uma lesão, manejo de doenças crônicas, suporte em transtornos de desenvolvimento ou dificuldades decorrentes de questões mentais.

Profissionais da terapia ocupacional ajudam a identificar barreiras para o desenvolvimento motor, emocional, social e cognitivo, desenvolvendo estratégias individualizadas para recuperar e capacitar os pacientes em suas atividades de vida diária, possibilitando autonomia, impactando assim em sua qualidade de vida, como detalha a professora do curso de Fisioterapia da Unime Lauro de Freitas, Candice Moura Costa Soares Vieira.

“Promover a autonomia e a inclusão social do indivíduo que sofre com a limitação, seja ela física e/ou mental, é o principal pilar da atuação. Trazer liberdade física impacta não só o indivíduo em questão, mas todos que estão em sua rotina de convivência, seja ela de qualquer faixa etária”, explica a profissional.

A seguir, confira 4 benefícios da terapia ocupacional e suas funções na recuperação de pacientes:

1. Melhora a habilidade funcional

A terapia ocupacional ajuda as pessoas a se recuperarem ou desenvolverem habilidades possíveis para realizar atividades diárias , como se vestir, cozinhar e cuidar da higiene pessoal. Isso aumenta a independência e a autoconfiança.

2. Promove a saúde mental

Por meio de atividades significativas e prazerosas, a terapia ocupacional pode reduzir sintomas de ansiedade e depressão. Ela incentiva a autoexpressão e o engajamento em hobbies , promovendo o bem-estar emocional.

A terapia ocupacional pode incluir exercícios e atividades que melhoram a força, a progressão e a mobilidade Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

3. Favorece a reabilitação física

Para pessoas com lesões ou condições crônicas, a terapia ocupacional pode incluir exercícios e atividades que melhoram a força, a progressão e a mobilidade, ajudando na recuperação física e na adaptação às limitações.

4. Promove a adaptação de ambiente

Os terapeutas ocupacionais avaliam o ambiente em que o paciente vive e trabalham em adaptações que facilitam a realização de atividades. Isso pode incluir a modificação de espaços ou o uso de equipamentos auxiliares, promovendo a segurança e a funcionalidade.