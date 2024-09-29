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3 motivos para aproveitar a casca dos alimentos

3 motivos para aproveitar a casca dos alimentos

Evite desperdícios e aproveite ao máximo os benefícios nutricionais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

29 set 2024 às 10:35

Publicado em 29 de Setembro de 2024 às 10:35

O aproveitamento integral dos alimentos, incluindo as cascas, é uma prática sustentável e benéfica para a saúde (Imagem: JasminkaM | Shutterstock)
O aproveitamento integral dos alimentos, incluindo as cascas, é uma prática sustentável e benéfica para a saúde Crédito: Imagem: JasminkaM | Shutterstock
Conforme a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cerca de um terço de todos os alimentos produzidos globalmente é desperdiçado, totalizando aproximadamente 1,3 bilhões de toneladas por ano. Isso não apenas gera um impacto social significativo, mas também traz sérias consequências ambientais, contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa.
Celebra-se em 29 de setembro o Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos, uma data dedicada a destacar a importância de reduzir o desperdício alimentar em todo o mundo.

Benefícios da casca dos alimentos

O aproveitamento integral dos alimentos, incluindo suas cascas, é uma prática sustentável, além de ajudar no funcionamento do organismo, conforme explica Amanda de Moraes Casagrande, professora do curso de Enfermagem da Anhanguera.
“Esses alimentos oferecem riqueza nutricional indiscutível, e a ingestão de fibras é essencial para a saúde digestiva , ajudando a regular o trânsito intestinal e prevenindo problemas como constipação. Além disso, uma dieta rica em fibras pode ajudar a controlar o colesterol e a glicose no sangue”, afirma.
A casca dos alimentos pode fornecer nutrientes importantes para a saúde (Imagem: Axel Mel | Shutterstock)
A casca dos alimentos pode fornecer nutrientes importantes para a saúde Crédito: Imagem: Axel Mel | Shutterstock

Razões para não desperdiçar as cascas

As cascas de frutas e legumes são frequentemente descartadas, mas podem ser utilizadas de diversas maneiras. Abaixo, veja algumas razões para reconsiderar esse hábito:

1. Valor nutricional

Muitas cascas são fontes de fibras , vitaminas e antioxidantes. Por exemplo, a casca da batata contém uma quantidade significativa de fibras e potássio.

2. Sustentabilidade

Ao utilizar as cascas, reduzimos a quantidade de resíduos que vão para os aterros sanitários, contribuindo para a diminuição da poluição e da necessidade de novas áreas para descarte.

3. Economia

Aproveitar as cascas significa aproveitar ao máximo os alimentos que compramos, reduzindo o gasto com novas compras e, consequentemente, o desperdício.

Formas de aproveitar cascas

Abaixo, veja como aproveitar as cascas dos alimentos em receitas:
  • Chás e infusões: as cascas de frutas, como maçã, limão e laranja, podem ser usadas para preparar chás aromáticos e saudáveis.
  • Caldos e sopas: as cascas de legumes, como cenoura e cebola, podem ser adicionadas a caldos para realçar o sabor e aumentar o valor nutritivo.
  • Pó de casca: as cascas secas de frutas, como banana e limão, podem ser transformadas em pó e utilizadas como um suplemento nutritivo em smoothies e receitas.
  • Adoçantes naturais: a casca de abóbora, quando assada, pode ser polvilhada com canela e servida como um lanche saudável e saboroso.
Por Camila Souza Crepaldi

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