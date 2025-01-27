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3 benefícios da dança charme para a saúde

Baseado no soul e funk, o estilo é uma oportunidade para exercitar o corpo e se divertir
Portal Edicase

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Publicado em 

27 jan 2025 às 20:00

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 20:00

O charme é um estilo empoderador, mas também uma oportunidade de aliviar a mente (Imagem: Shakirov Albert | Shutterstock)
O charme é um estilo empoderador, mas também uma oportunidade de aliviar a mente Crédito: Imagem: Shakirov Albert | Shutterstock
Inspirada nos bailes das décadas de 1970 e 1980, a dança charme tem ganhado destaque e conquistado as novas gerações. Baseado no soul e no funk, o estilo criado pelo DJ Corello vem dominando as redes sociais, em que é comum encontrar vídeos de pessoas de diferentes idades — até mesmo pais e filhos — reproduzindo as coreografias. Apesar da diversão, o charme vai muito além de passinhos sincronizados.
“Ele carrega consigo a herança de um movimento que resistiu às adversidades sociais, tornando-se um símbolo de identidade e de empoderamento. Isso criou uma atmosfera envolvente nos bailes que conecta os praticantes à sua história e promove uma forte sensação de pertencimento”, pontua Thiago Arruda, preparador físico e coordenador das graduações em Educação Física e Enfermagem, do Centro Universitário IBMR, no RJ.
Participar deste universo, acrescenta o profissional, é também uma oportunidade de aliviar a mente. “Seja nos famosos bailes de ruas, nas academias , em que já marcam espaço, ou até em casa. Participar do charme é um convite para mover o corpo ao som de músicas que tocam a alma”, reflete.
Abaixo, confira 3 benefícios do charme para a saúde que mostram por que vale a pena investir nesse ritmo!

1. Melhora a circulação e combate o colesterol e a pressão alta

Além de ser uma prática cultural marcante, esta é uma atividade física completa. Seus movimentos suaves e cadenciados proporcionam uma série de benefícios para o corpo. Por ser uma atividade aeróbica, o charme fortalece o sistema cardiovascular, melhora a circulação sanguínea e contribui para a redução do colesterol e da pressão arterial.
Os passinhos do charme trabalham intensamente os músculos das pernas, glúteos e abdômen (Imagem: Master1305 | Shutterstock)
Os passinhos do charme trabalham intensamente os músculos das pernas, glúteos e abdômen Crédito: Imagem: Master1305 | Shutterstock

2. Fortalece o core e ajuda na perda medidas

Os passinhos característicos trabalham intensamente os músculos das pernas, glúteos e abdômen, promovendo força e resistência do core (músculos abdominais, coluna lombar, pelve e quadril). Também exige alongamento e coordenação, o que melhora a amplitude dos movimentos. Por fim, uma hora de dança pode queimar muitas calorias, sendo uma forma prazerosa de manter a forma.

3. Estimula o cérebro

A memorização de coreografias e a coordenação motora refinada desafiam a mente, ajudando a manter as funções cognitivas em alta. Além disso, a prática da dança estimula a liberação de endorfinas e neurotransmissores que promovem analgesia, redução dos níveis de estresse e melhora do estado emocional geral.
Por Elemara Duarte

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