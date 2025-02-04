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Se cuida

10 tipos de câncer que bons hábitos podem ajudar a prevenir

Veja a importância de alguns cuidados para evitar essas doenças e garantir qualidade de vida

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 17:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 fev 2025 às 17:00
Hábitos saudáveis ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer (Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock)
Hábitos saudáveis ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer Crédito: Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock
O câncer é um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado e descontrolado de células anormais no organismo. Essas células podem se multiplicar rapidamente, invadir tecidos saudáveis e formar tumores, que podem ser benignos ou malignos. Nos casos malignos, há o risco de metástase, quando as células cancerígenas se espalham para outras partes do corpo por meio do sangue ou do sistema linfático.
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), cerca de 40% dos casos de câncer poderiam ser evitados ao reduzir a exposição a fatores de risco. De acordo com o National Cancer Institute (NCI), anualmente são registrados 20 milhões de novos casos de câncer no mundo, resultando em 9,7 milhões de mortes. As projeções indicam um cenário preocupante: até 2040, o número de novos casos pode chegar a 29,9 milhões por ano, com 15,3 milhões de óbitos.
Compreender que a mudança de alguns hábitos pode significar a proteção contra uma doença tão agressiva é essencial para mudar a realidade. O oncologista André Sasse, do Vera Cruz Oncologia, em Campinas (SP), explica que 1/3 das mortes pela patologia tem o tabagismo como principal causa externa; 30% dos tipos de câncer são decorrentes de maus hábitos alimentares e obesidade; 5% são causados pelo consumo de bebida alcoólica; e 5% são causados por vírus para os quais existem vacinas.
Abaixo, André Sasse lista alguns tipos de câncer que bons hábitos de vida ajudam a prevenir. Veja!

1. Pulmão

Evitar o tabagismo e a exposição ao fumo passivo. Não se expor a substâncias nocivas como amianto, radônio, arsênio e poluição sem os devidos mecanismos de proteção (especialmente no ambiente de trabalho).

2. Bexiga

Ingerir bastante água e evitar o tabagismo e a exposição a produtos químicos nocivos, como substâncias usadas em tintas, borracha e couro, sem o uso de proteção. Além disso, atente-se à presença de sangue na urina ou vontade de urinar com frequência.

3. Pele

Usar protetor solar e evitar a exposição excessiva ao sol é essencial para prevenir o câncer de pele .

4. Colo de Útero

Tomar a vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano), realizar exames regulares (Papanicolau) e usar preservativo nas relações sexuais.
É fundamental tomar a vacina contra hepatite B para prevenir o câncer no fígado (Imagem: Nadiia Lapshynska | Shutterstock)
É fundamental tomar a vacina contra hepatite B para prevenir o câncer no fígado Crédito: Imagem: Nadiia Lapshynska | Shutterstock

5. Fígado

Tomar vacina contra hepatite B, evitar consumo excessivo de álcool , não usar anabolizantes e tratar infecções hepáticas.

6. Esôfago

Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

7. Estômago

Manter a alimentação saudável e evitar alimentos processados e ricos em sal, bem como o uso do cigarro.

8. Mama

Manter o peso saudável, praticar atividade física, evitar consumo excessivo de álcool, fazer exames preventivos regularmente e fazer controle de reposição hormonal.

9. Próstata

Evitar a obesidade e o consumo excessivo de álcool, praticar atividade física, ter alimentação saudável e fazer exames preventivos regulares.

10. Endométrio

Ter bons hábitos alimentares, ricos em nutrientes, vitaminas e sais minerais, manter o peso saudável, praticar atividade física e fazer controle de reposição hormonal.
Por Fabiola Gaspari

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