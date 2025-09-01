Se cuida

10 alimentos ricos em vitamina A para ajudar a combater radicais livres

Veja como eles podem favorecer o bom funcionamento do corpo e a saúde

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:25

A vitamina A pode ser encontrada em alguns tipos de alimentos Crédito: Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock

A vitamina A possui papel fundamental no crescimento, desenvolvimento e manutenção dos ossos. Ela também fortalece o sistema imunológico e protege as células contra danos causados pelos radicais livres, que podem acelerar o envelhecimento celular.

Nesse cenário, a falta dessa vitamina pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo distúrbios de visão, enfraquecimento do sistema imunológico, pele seca e áspera, dificuldade de crescimento em crianças e problemas de fertilidade. Por isso, é importante incluir alimentos ricos em vitamina A na dieta diária.

A seguir, veja 10 alimentos ricos em vitamina A para ajudar a combater radicais livres.

1. Abacate

O abacate é uma fruta que contém vitamina A e vitaminas do complexo B. Além disso, apresenta propriedades antioxidantes, ajuda a reduzir a pressão arterial, contribui para o funcionamento do intestino e aumenta a sensação de saciedade.

“O abacate é um alimento completo e versátil, que pode ser incluído em diversas preparações. No entanto, é importante consumi-lo com moderação, pois é uma fruta calórica. Uma dica é combiná-lo com outros alimentos ricos em fibras, como saladas e frutas, para aumentar a saciedade e equilibrar a refeição”, afirma Patrícia Ziviani, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

2. Cenoura

A combinação de antioxidantes, vitamina A e C na cenoura faz maravilhas para a pele. Esses nutrientes ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres, retardando o envelhecimento da pele e prevenindo rugas. A vitamina A também é essencial para a reparação dos tecidos cutâneos, mantendo a pele saudável e brilhante.

3. Couve-flor

A couve-flor é uma fonte de vitamina A e do complexo B, que ajudam a evitar problemas de pele e no aparelho digestivo e queda de cabelo. Rica em sulforafano, um composto bioativo presente em vegetais crucíferos, o vegetal também é uma poderosa fonte de antioxidantes, protegendo as células do envelhecimento precoce e de várias doenças crônicas, além de auxiliar na redução da inflamação.

4. Manga

Fonte de vitamina A, importante para o sistema imunológico, porque auxilia na prevenção de infecções. Também possui vitaminas do complexo B, que ajudam no metabolismo, cálcio , ferro, potássio e vitamina C. Rica em fibras, ajuda no funcionamento do intestino e evita a absorção de açúcar para o sangue.

5. Mamão

Os antioxidantes presentes no mamão, como a luteína e a zeaxantina, além da vitamina A, ajudam a proteger a retina dos olhos contra danos causados pelos radicais livres e a manter a visão noturna. Esses nutrientes também contribuem para a prevenção de problemas oculares relacionados à idade, como a degeneração macular. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), essa condição afeta cerca de 30 milhões de pessoas em todo o mundo e, se não tratada, pode levar à cegueira.

6. Melão

O melão é rico em vitamina A, do complexo B e C, cálcio, magnésio, potássio, fósforo e betacaroteno. É um excelente diurético devido a seu alto teor de água; por isso, ajuda a eliminar toxinas e é benéfico para os rins.

O abacaxi é uma fruta fonte de vitamina A Crédito: Imagem: Regreto | Shutterstock

7. Abacaxi

O abacaxi é rico em vitaminas A, B, C, fósforo, cálcio, potássio e bromelina. É indicado quando há má digestão, problemas no aparelho urinário, pressão arterial, artrite, bronquite, tosse e obesidade. A bromelina é uma enzima presente na fruta que ajuda na digestão.

8. Rúcula

A rúcula é rica em vitaminas A, C e K, bem como folato e minerais como cálcio e ferro. Ela é baixa em calorias e carboidratos, sendo uma excelente fonte de fibras. Contribui para a saúde dos ossos, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de auxiliar na saúde ocular.

9. Agrião

O agrião é um vegetal de folhas verdes que oferece diversos benefícios nutricionais. Ele é rico em vitaminas A, C e K, além de conter minerais como cálcio, ferro e iodo. Possui propriedades antioxidantes, auxilia na saúde cardiovascular, fortalece o sistema imunológico e tem efeito desintoxicante. Ainda, ele é uma excelente fonte de fibras e contém compostos fitoquímicos benéficos para a saúde.

10. Gema de ovo

A gema de ovo é uma fonte de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. Além disso, ela contém minerais como ferro, zinco e selênio. Fornece proteínas de alta qualidade e é muito benéfica para a saúde ocular, auxilia na absorção de cálcio, contribui para a saúde da pele e do cabelo e tem um papel importante na saúde cerebral.

“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como: imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

