Secretários entram de férias antes de um ano; governo diz que é legal

Edmar Camata (à esquerda) e Nésio Fernandes estão sendo substituídos por interinos Crédito: Assembleia Legislativa

Apesar de não terem completado ainda um ano de governo, os secretários de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, e o de Saúde, Nésio Fernandes, entraram em férias.

De 12 a 26 de dezembro, Helmut Mutiz D’Auvila fica à frente da Secont. E de 17 a 27 de dezembro, a Sesa ficará sob o comando de Gleikson Barbosa dos Santos. Nésio, que é do PCdoB, veio do Estado do Tocantins.

GOVERNO DIZ QUE FÉRIAS ANTECIPADAS SÃO LEGAIS

O governo do Estado defende as férias antes de um ano de serviço completado e alega que o artigo 2º da Lei 7.455/2003 concede 30 dias de férias para o governador, vice e secretários, mas fica a critério do chefe do Executivo conceder o período de folga de forma integral ou parcelada.

“Como o instrumento não estabelece o período aquisitivo para a concessão de férias aos agentes políticos, a Seger elaborou em 2015 uma nota técnica para tratar do assunto, cujo entendimento foi confirmado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio do Parecer PCA nº 1557/2015”, diz nota do Palácio Anchieta.

A nota técnica, ainda segundo o governo do Estado, diz que quanto aos ocupantes de cargo políticos, o direito ao descanso, nesse caso, é regido por outro dispositivo, a Lei Estadual nº 7.455/2003. “A concessão de férias, a critério do governador do Estado, pode ser feita independentemente do fechamento do primeiro período aquisitivo”, defende a PGE.