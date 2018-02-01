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  • Secretário de Vila Velha diz que governador "alimentou" a crise na PM
Leonel Ximenes

Secretário de Vila Velha diz que governador "alimentou" a crise na PM

Públicado em 

01 fev 2018 às 19:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A entrevista do comandante-geral da PM ao jornal A GAZETA, Nylton Rodrigues, publicada ontem, rendeu um comentário contundente do secretário de Segurança de Vila Velha, o coronel da reserva (também da PM) Oberacy Emmerich Júnior nas redes sociais. O tema era a greve da Polícia Militar, que está fazendo um ano neste mês.
“A entrevista do CMT (comandante) é esclarecedora, mas no meu ponto de vista, a crise tem que ter um ponto final. A mistura de arrogância de um governante autoritário e o oportunismo irresponsável de alguns pseudocolegas interessados unicamente em seus projetos pessoais, cujo incentivo alimentou a crise, foi catastrófica para a PMES e para o já sofrido povo capixaba”, escreveu.
Para que não pairassem dúvidas sobre quem é o “governante autoritário” a que o secretário de Vila Velha se referia nas redes sociais, a coluna perguntou ao coronel se se tratava do governador Paulo Hartung. Oberacy Emmerich respondeu positivamente.
Curiosamente, o coronel Emmerich foi o comandante-geral da PM durante os anos de 2009 e 2010, durante o segundo governo  Hartung. O coronel também foi secretário de Transporte e Trânsito de Vitória com Luciano Rezende (PPS) e no ano passado assumiu a Secretaria de Segurança de Vila Velha a convite do prefeito Max Filho (PSDB).
O outro lado
A assessoria do governador Hartung, procurada pela coluna, preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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