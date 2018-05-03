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Alvaro Abreu

Se vira aí, moleque!

Com expressão de desafio no rosto, solto um sonoro: "Se vira, moleque; cai no siviréu", na mesma pegada do já famoso "Toma um banhozinho, que passa"

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 19:52

Públicado em 

03 mai 2018 às 19:52
Alvaro Abreu

Colunista

Alvaro Abreu

Dividindo a fita ao meio Crédito: Amarildo
Outro dia, contei um pouco do passeio que fizemos num parque em São Paulo, quando fiquei observando um encontro de escoteiros, algo que não via há uns 50 anos. O escotismo me ensinou muita coisa, inclusive a tomar gosto pela arte fascinante de improvisar soluções.
Isso se soma ao que trago do Colégio Salesiano, de onde guardo boas lembranças, muitas revigoradas pelas histórias que Afonso, meu irmão mais velho e um dos alunos mais bagunceiros da época, não se cansa de contar nos mínimos detalhes. Destaco o que aprendi nas aulas de português do padre Bonifácio, que exigia que os alunos desenvolvessem a capacidade de oratória, e nas de trabalhos manuais, do professor Genésio, quando cheguei a fazer uma cabeça de índio com um coco seco, que me encheu de orgulho.
Hoje comprovei, mais uma vez, que esse método de criar menino produz resultados
Na Escola Politécnica, além dos conhecimentos necessários aos engenheiros mecânicos, aprendi, praticando no escuro e sem a ajuda de manuais, os mistérios da revelação de fotografias em preto e branco, depois de ter ajudado a montar o laboratório fotográfico.
Lembrei-me disso tudo enquanto dividia ao meio um rolo dessas fitas crepe mais largas de modo a duplicar a metragem disponível aqui em casa, para atender a demanda que recebi de Diana, minha caçula, em pleno feriado nacional, que precisava proteger o rodapé da tinta da parede a ser pintada. Uma “macgaivice”, diria minha filha Bebel, ou mais um ato do mais puro siviréu, digo eu. É atitude que incorporei na vida e que professo toda vez que um filho se declara diante do que considero dificuldades contornáveis, carências passageiras, necessidades relativas e assim por diante. Com expressão de desafio no rosto, solto um sonoro: “Se vira, moleque; cai no siviréu”, na mesma pegada do também já famoso “Toma um banhozinho, que passa”.
Hoje comprovei, mais uma vez, que esse método de criar menino produz resultados: acabo de ser informado que Diana, sem saber que iria ganhar a fita que eu tinha dividido ao meio, tratou de fazer a mesma coisa com o rolo de fita larga que encontrou lá no apartamento dela.
*O autor é engenheiro de produção, cronista e colhereiro
 

Alvaro Abreu

É engenheiro de produção, cronista e colhereiro. Neste espaço, sempre às sextas-feiras, crônicas sobre a cidade e a vida em família têm destaque, assim como um olhar sobre os acontecimentos do país

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