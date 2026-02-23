AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Veja quando e como retomar a rotina de treinos após o Carnaval
Se cuida

Veja quando e como retomar a rotina de treinos após o Carnaval

Alguns cuidados são fundamentais para praticar atividade física com segurança e bom desempenho

Publicado em 23 de Fevereiro de 2026 às 16:32

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 fev 2026 às 16:32
Respeitar os sinais do corpo é fundamental para evitar lesões e queda de desempenho no pós-folia (Imagem: Sarayut Sridee | Shutterstock)
Respeitar os sinais do corpo é fundamental para evitar lesões e queda de desempenho no pós-folia Crédito: Imagem: Sarayut Sridee | Shutterstock
O Carnaval pode ter acabado, mas o corpo ainda pode sentir os reflexos da maratona de bloquinhos e desfiles. A combinação de calor intenso, grandes aglomerações, longas horas em pé ou caminhando e consumo elevado de bebidas alcoólicas submete os foliões a um nível de estresse físico comparável ao de exercícios aeróbicos intensos. Agora, longe da folia, o desafio é recuperar o organismo com cuidado e retomar a rotina de atividades físicas sem colocar a saúde em risco.
Responsável pelo treinamento de mais de 500 atletas amadores, o fisiologista do esporte pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Diego Leite de Barros alerta que um dos erros mais comuns no pós-Carnaval é tratar o cansaço apenas como “ ressaca ” ou preguiça passageira.
“O corpo entende esses dias como um esforço físico real. Houve gasto energético elevado, desidratação, sobrecarga muscular e impacto no sono. Ignorar isso e voltar direto para treinos intensos aumenta o risco de lesões e queda de desempenho”, explica.
Mesmo em bloquinhos com trajetos curtos, os foliões estão expostos a horas de dança, deslocamentos irregulares e permanência prolongada sob o sol. Do ponto de vista fisiológico, esse conjunto gera aumento do estresse térmico; perda significativa de líquidos e eletrólitos; microlesões musculares; e fadiga neuromuscular. “O corpo não responde apenas à distância percorrida, mas ao tempo total de atividade e à intensidade. Quatro horas em movimento contínuo, sob calor, não são algo leve”, destaca Diego Leite de Barros.

Recuperação após o Carnaval

O consumo de álcool, comum durante o Carnaval, agrava o quadro de fadiga pós-festa. Além de favorecer a desidratação, ele interfere diretamente nos mecanismos de recuperação muscular e na qualidade do sono. “A ressaca não é só um desconforto momentâneo. Ela indica que processos importantes de regeneração foram atrasados. Sem recuperação adequada, o corpo demora mais a voltar ao equilíbrio”, afirma o fisiologista.
Diante deste cenário, Diego Leite de Barros traz três orientações essenciais para uma recuperação eficaz:
  • Hidratação estratégica: a reposição de líquidos deve ir além da água. Bebidas com eletrólitos (isotônicos), sucos, água de coco e alimentos ricos em minerais ajudam a restabelecer o equilíbrio do organismo.
  • Alimentação voltada à recuperação: carboidratos para repor energia, proteínas para reconstrução muscular e alimentos com ação anti-inflamatória, como frutas vermelhas, peixes ricos em ômega 3 e legumes, são essenciais nos dias seguintes à folia.
  • Sono de qualidade: dormir bem é um dos fatores mais importantes para restaurar o sistema muscular, hormonal e metabólico, especialmente após noites curtas e irregulares.
Retomar os treinos com calma é essencial para evitar lesões após dias intensos de festa (Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shuttterstock)
Retomar os treinos com calma é essencial para evitar lesões após dias intensos de festa Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shuttterstock

Quando voltar a treinar de verdade?

Para os foliões que têm em sua rotina a prática de exercícios físicos , a retomada das atividades regulares exige cuidados especiais. Segundo Diego Leite de Barros, caminhadas e corridas leves, alongamentos e atividades de baixa intensidade ajudam a reduzir rigidez muscular e preparam o corpo para a retomada gradual dos treinos.
“Dor muscular intensa, cansaço persistente e sono desregulado são sinais claros de que ainda não é hora de exigir demais do corpo. A recomendação é retomar a intensidade aos poucos, preferencialmente com acompanhamento profissional, ajustando carga, volume e frequência dos treinos”, orienta o treinador.
Por Nathália Florentino
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex-prefeito de São Mateus é detido em comitê
Imagem de destaque
Quociente eleitoral: o que é e como funciona a eleição de deputados — e por que a regra pode deixar o mais votado de fora
Imagem de destaque
Eleições 2026: veja como ficam os serviços de saúde na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados