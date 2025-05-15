Veja por que alguns sons podem causar desconforto

A hiperacusia e a misofonia estão relacionadas a uma amplificação anormal da percepção sonora pelo cérebro Crédito: Imagem: Luis Molinero | Shutterstock

Para algumas pessoas, ruídos comuns, como o talher raspando no prato, o barulho de alguém mastigando chiclete com a boca aberta ou o toque repetitivo de uma caneta na mesa, são gatilhos de ansiedade, irritação ou até dor física. Essa hipersensibilidade auditiva pode estar relacionada a duas condições distintas: a hiperacusia e a misofonia.

Segundo o otorrinolaringologista Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros, esses distúrbios não estão relacionados à perda de audição , mas a uma amplificação anormal da percepção sonora pelo cérebro. “A hiperacusia é quando o paciente sente dor ou desconforto intenso com sons que para a maioria das pessoas são toleráveis. Já a misofonia envolve uma reação emocional forte, como raiva ou angústia, geralmente provocada por sons específicos, como respiração, mastigação ou repetição de palavras”, explica.

Disfunção no processamento auditivo central

A hiperacusia e a misofonia afetam a qualidade de vida e, em muitos casos, são confundidas com intolerância ou exagero emocional. “É importante entender que há uma disfunção real no processamento auditivo central. O cérebro dessas pessoas não filtra os sons da mesma forma e responde de maneira exacerbada a estímulos banais”, ressalta o médico.

A hiperacusia e a misofonia podem ser desencadeadas por alguns fatores Crédito: Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

Fatos que podem desencadear essas condições

O Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros explica que estresse crônico, ansiedade, depressão e até traumas auditivos prévios podem agravar ou desencadear esses distúrbios. “Pacientes com hiperacusia, por exemplo, muitas vezes relatam que passaram a sentir dor ao ouvir sons depois de uma infecção viral, exposição a ruídos intensos ou estresse prolongado”, completa.

Diagnóstico e tratamento da hiperacusia e da misofonia

O diagnóstico da hiperacusia e da misofonia envolve uma avaliação clínica criteriosa, com exclusão de outras causas auditivas e, em alguns casos, testes específicos de tolerância a sons. O tratamento pode incluir terapia sonora, acompanhamento psicológico e reeducação auditiva, além de estratégias para controle do estresse.

“O mais importante é que o paciente saiba que não está exagerando ou sendo ‘fresco’. Há explicações neurológicas para essas reações, e procurar ajuda médica é o primeiro passo para melhorar a convivência com os sons do dia a dia”, finaliza o Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros.