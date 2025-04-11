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Veja por que abrir garrafas com os dentes pode ser prejudicial

Prática pode afetar a saúde bucal e demandar tratamento odontológico

Publicado em 11 de Abril de 2025 às 15:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 abr 2025 às 15:59
Os dentes não devem ser usados para abrir garrafas (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock)
Os dentes não devem ser usados para abrir garrafas Crédito: Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock
Embora pareça uma solução rápida e prática, abrir garrafas com os dentes é uma atitude extremamente prejudicial à saúde bucal. Essa prática, comum em momentos de pressa ou como uma brincadeira, pode resultar em sérios danos aos dentes, lentes de resina, implantes dentários e estruturas bucais, que muitas vezes exigem tratamentos caros e invasivos.
“O uso dos dentes para realizar funções para as quais não foram projetados, como abrir garrafas, pode levar a fraturas dentárias, desgastes nos dentes, rompimento de restaurações , quebrar as lentes de resina ou porcelana, pode comprometer a integridade dos implantes dentários e até [causar] ferimentos nas gengivas”, explica a Dra. Hellen Costa, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera.
Além disso, ela alerta que o ato de forçar os dentes dessa maneira pode também causar sérios danos à articulação temporomandibular (ATM), gerando dores crônicas e dificuldades de movimento na mandíbula.

Riscos para os dentes

A Dra. Hellen Costa alerta que os riscos para os dentes incluem, principalmente, fraturas dentárias, especialmente nos dentes anteriores. “O desgaste dental também é uma consequência comum, prejudicando a estética e a funcionalidade. Para quem tem restaurações dentárias, como coroas, lentes e facetas, abrir garrafas com os dentes pode danificá-las, comprometendo todo o tratamento realizado. Além disso, os ferimentos nas gengivas são frequentes, podendo levar a infecções se não tratados de forma adequada”, alerta. 
O uso indevido dos dentes para abrir garrafas não só afeta a saúde bucal , mas também impacta diretamente na qualidade de vida do indivíduo. “Os custos financeiros com tratamentos de fraturas, cirurgias e reabilitação bucal podem ser altos e muitas vezes as soluções requerem um tempo de tratamento significativo. A melhor abordagem, sem dúvida, é a prevenção”, reforça a profissional.
O ideal é utilizar abridores para abrir as garrafas (Imagem: Mark Deibert Productions | Shutterstock)
O ideal é utilizar abridores para abrir as garrafas Crédito: Imagem: Mark Deibert Productions | Shutterstock

Prevenindo problemas mais graves

A professora enfatiza que, embora esses danos possam ser irreversíveis, existem alternativas simples para prevenir esse tipo de acidente. “O melhor remédio para esse problema é a educação e conscientização. Utilizar um abridor de garrafas adequado ou até mesmo recorrer a outras ferramentas, como as mãos, em caso de necessidade, é uma maneira mais segura de evitar o uso dos dentes para essas funções”, recomenda.

Cuidando da saúde bucal

Conforme a Dra. Hellen Costa, é importante manter um acompanhamento regular com o dentista, a fim de garantir que a saúde bucal esteja em dia e corrigir qualquer dano causado pela prática inadequada. Além disso, para manter uma boa higiene bucal é fundamental realizar a escovação adequada, e utilizar o fio dental diariamente é essencial para manter os dentes protegidos.  
Por Bianca Lodi Rieg
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