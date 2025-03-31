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Veja os sintomas e os tratamentos para perfuração do tímpano

A ruptura dessa estrutura pode ocorrer por diversos motivos, mas pode ser evitada com alguns cuidados

Publicado em 31 de Março de 2025 às 17:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

31 mar 2025 às 17:59
A ruptura do tímpano deve ser avaliada por um otorrinolaringologista (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock)
A ruptura do tímpano deve ser avaliada por um otorrinolaringologista Crédito: Imagem: Inside Creative House | Shutterstock
O tímpano é uma membrana fina e delicada localizada no fundo do canal auditivo, sendo um dos principais componentes da audição e na proteção do ouvido médio. “O tímpano vibra com os sons e os transmite para o sistema auditivo interno, além de proteger o ouvido médio contra água, sujeira e infecções”, explica o Dr. Marcel Menon Miyake, otorrinolaringologista credenciado pela Omint.
A ruptura dessa estrutura, também conhecida como perfuração timpânica, pode ocorrer por diversos motivos, como o uso incorreto de hastes flexíveis , traumas na cabeça ou no ouvido, infecções no ouvido médio e mudanças bruscas de pressão. Além disso, crianças com infecções de ouvido recorrentes, mergulhadores, pilotos de avião e pessoas expostas a ruídos intensos são mais propensas a sofrer a ruptura do tímpano.
“Em caso de suspeita de perfuração, é fundamental procurar um otorrinolaringologista para diagnóstico e tratamento adequados”, orienta o especialista.

Sintomas da perfuração do tímpano

Os sintomas mais comuns da perfuração do tímpano incluem dor intensa, sangramento, sensação de ouvido entupido, perda temporária da audição e tontura. “É importante diferenciar a perfuração do tímpano de outras condições, como o acúmulo de cera ou otites médias, que apresentam sintomas semelhantes”, destaca o médico.

Complicações do rompimento do tímpano

A complicação mais frequente é a predisposição a infecções, já que a membrana timpânica não está mais protegendo o ouvido médio. “A perfuração do tímpano pode aumentar o risco das chamadas otites médias, comuns em crianças, além de levar à diminuição da audição”, alerta o Dr. Marcel Menon Miyake, que alerta: “Por isso, é fundamental evitar a entrada de água no ouvido, seja durante o banho, na natação ou na lavagem do ouvido.”
A perfuração do tímpano em si não causa tontura, mas pode deixar o ouvido interno mais vulnerável a fatores que desencadeiam esse sintoma, como ressalta o especialista: “Variações bruscas de temperatura ou jatos de ar frio podem causar tontura em pessoas com tímpano perfurado.”
O tratamento para a perfuração do tímpano pode envolver o uso de antibióticos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O tratamento para a perfuração do tímpano pode envolver o uso de antibióticos Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Tratamento para perfuração do tímpano

O tratamento varia de acordo com a causa e gravidade da perfuração. Em casos de infecção, antibióticos podem ser prescritos. Para proteger o ouvido, recomenda-se o uso de protetores auriculares de silicone ou algodão embebido em substância oleosa.
“Na maioria dos casos, o tímpano se regenera espontaneamente em algumas semanas. No entanto, se a perfuração persistir, pode ser necessária uma cirurgia chamada timpanoplastia”, explica o Dr. Marcel Menon Miyake.
Embora a perfuração do tímpano possa causar diminuição da audição , geralmente não leva à perda auditiva permanente. “A audição volta ao normal após a cicatrização na maioria dos casos, mas lesões nos ossículos do ouvido médio podem afetar a recuperação”, ressalta o médico.

Prevenindo este problema

Conforme o Dr. Marcel Menon Miyake, a prevenção é essencial para evitar a perfuração do tímpano. “Cuidado ao utilizar hastes flexíveis, proteja seus ouvidos de traumas e procure um otorrinolaringologista em caso de infecções de ouvido recorrentes ou antes de realizar atividades como mergulho ou viagens de avião, especialmente se estiver gripado”, aconselha.
Por Letícia Herenyi
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