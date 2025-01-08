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Veja os sintomas do bicho geográfico e as formas de prevenção

Calor e umidade do verão aumentam as infecções causadas por larvas de parasitas

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 18:39

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 jan 2025 às 18:39
Bicho geográfico causa desconforto e pode ser evitado com cuidados simples (Imagem: TarikVision | Shutterstock)
Bicho geográfico causa desconforto e pode ser evitado com cuidados simples Crédito: Imagem: TarikVision | Shutterstock
O verão é a estação mais propensa ao surgimento de casos de bicho geográfico devido ao aumento da temperatura e umidade, fatores que favorecem a sobrevivência e a mobilidade das larvas. Além disso, é comum que as pessoas se exponham a locais de risco, como praias, parques, áreas com grama ou terrenos em que há a presença de animais, especialmente os cães e gatos.
O bicho geográfico (ou larva migrans cutânea) é uma infecção causada por larvas de parasitas que pertencem ao grupo dos vermes nematoides, principalmente os da espécie Ancylostoma braziliense , presentes em fezes de animais como cães e gatos.
Essas larvas, ao entrarem em contato com a pele humana, migram pelas camadas superficiais da derme , criando trilhas avermelhadas e serpenteantes que lembram um mapa geográfico, o que dá origem ao nome da doença. Apesar de não ser uma doença grave, o bicho geográfico causa intensa coceira e pode gerar lesões na pele, com risco de complicações se não tratado adequadamente.

Prevenção contra o bicho geográfico

A melhor forma de evitar o bicho geográfico é a prevenção. “Com simples cuidados diários, como o uso de calçados apropriados e a higiene regular de animais domésticos, é possível reduzir significativamente o risco de contágio. Durante o verão, quando as pessoas estão mais propensas a frequentar praias e áreas externas, esses cuidados se tornam ainda mais importantes”, diz Otávia Bezerra, dermatologista e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras.
Para prevenir a infestação, é fundamental tomar algumas precauções:
  • Evite contato direto com solo ou areia contaminados. Procure sempre usar toalhas ou mantas para se deitar em áreas ao ar livre;
  • Use calçados fechados e meias ao caminhar em locais com terra, areia ou grama, especialmente onde há animais soltos;
  • Evite contato direto com animais desconhecidos, principalmente aqueles que não têm cuidados veterinários regulares;
  • Mantenha o ambiente doméstico limpo, com a higienização adequada de áreas frequentadas pelos pets. Certifique-se de que a área onde você está seja segura e livre de dejetos de animais.
Coceira intensa e linhas vermelhas são um dos principais sintomas do bicho geográfico (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
Coceira intensa e linhas vermelhas são um dos principais sintomas do bicho geográfico Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Sintomas do bicho geográfico

Segundo a dermatologista Otávia Bezerra, os primeiros sinais do bicho geográfico geralmente aparecem de 1 a 3 dias após o contato com o solo ou areia contaminados. “O principal sintoma é a coceira intensa na área afetada, acompanhada de linhas vermelhas ou rastros serpenteantes que indicam o movimento da larva pela pele. Em casos mais avançados, pode haver o desenvolvimento de bolhas ou feridas”, explica. 
Se você identificar esses sintomas, é importante procurar assistência médica o mais rápido possível. O diagnóstico é feito por meio da observação clínica das lesões e, em alguns casos, exames adicionais podem ser solicitados para confirmar a presença das larvas.

Tratamento para o bicho geográfico

O tratamento do bicho geográfico geralmente consiste no uso de medicamentos antiparasitários orais, como o albendazol ou mebendazol, que ajudam a eliminar as larvas do corpo. “Em alguns casos, também podem ser recomendados pomadas ou cremes para aliviar a coceira e a inflamação. Não tente se automedicar. A consulta com um dermatologista ou clínico geral é essencial para evitar complicações e garantir a recuperação”, conclui a médica.
Por Nicholas Montini Pereira
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