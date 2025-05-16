AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Veja os sintomas da doença celíaca e os cuidados necessários
Se cuida

Veja os sintomas da doença celíaca e os cuidados necessários

A atenção com os alimentos é essencial para evitar complicações provocadas pela condição

Publicado em 16 de Maio de 2025 às 12:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 mai 2025 às 12:59
A conscientização sobre a doença celíaca é fundamental para alertar o público sobre o diagnóstico precoce (Imagem: Galigrafiya | Shutterstock)
A conscientização sobre a doença celíaca é fundamental para alertar o público sobre o diagnóstico precoce Crédito: Imagem: Galigrafiya | Shutterstock
O Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca é celebrado em 16 de maio. A data visa propagar informações sobre a condição e a importância de se atentar aos sintomas. Trata-se de uma doença autoimune em que a ingestão de glúten, uma proteína encontrada no trigo, centeio e cevada, desencadeia uma resposta imunológica que danifica o revestimento do intestino delgado. Isso pode levar a problemas de absorção de nutrientes, resultando em uma série de sintomas e complicações de saúde.
“A conscientização sobre a doença celíaca é fundamental para educar o público sobre os sintomas e a importância do diagnóstico precoce. Muitas pessoas vivem com a doença sem saber, o que pode levar a complicações graves de saúde”, comenta Edna Freignan, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera. 

Sintomas da doença celíaca

O diagnóstico da doença celíaca é feito por meio de exames de sangue que detectam anticorpos específicos e uma biópsia do intestino delgado para confirmar o dano causado pelo glúten. A nutricionista explica que os sintomas da doença celíaca podem variar bastante entre os pacientes, mas incluem problemas digestivos como:
  • Diarreia;
  • Constipação;
  • Inchaço;
  • Gases;
  • Dor abdominal.
Além desses, o paciente pode apresentar sintomas sistêmicos e neurológicos, como:
  • Fadiga;
  • Perda de peso;
  • Anemia;
  • Osteoporose;
  • Dor de cabeça;
  • Depressão;
  • Ansiedade;
  • Neuropatia;
  • Problemas dermatológicos, como dermatite herpetiforme e uma erupção cutânea pruriginosa.
“A diversidade e a intensidade dos sintomas podem dificultar o diagnóstico, tornando essencial a conscientização sobre a doença para identificar e tratar adequadamente os afetados”, acrescenta Edna Freignan.
Pessoas com doença celíaca precisam se atentar aos rótulos dos alimentos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Pessoas com doença celíaca precisam se atentar aos rótulos dos alimentos Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Tratamento para a doença celíaca

O único tratamento eficaz para a doença celíaca é uma dieta rigorosamente livre de glúten. Isso significa evitar todos os alimentos que contêm trigo, sêmola, centeio e cevada, bem como produtos que possam estar contaminados com glúten. Para isso, é muito importante se atentar aos rótulos dos alimentos industrializados, como pães, biscoitos, massas, entre outros.
“Para que o celíaco possa comer alimentos assim precisa estar no rótulo que o produto é isento de glúten. E mais um detalhe: na hora do preparo do alimento pode acontecer uma contaminação cruzada, se usar um utensílio para preparar uma refeição que contenha glúten. Isto é, para o preparo da refeição do celíaco é necessário utilizar outro utensílio”, comenta a docente.

Importância do apoio emocional e da inclusão social

O apoio emocional também é crucial para aqueles que vivem com a doença celíaca. Grupos de apoio, recursos educacionais e orientação nutricional podem ajudar as pessoas a gerenciarem sua condição e viverem uma vida saudável. “Promover a inclusão das pessoas com doença celíaca é essencial. Isso inclui garantir que haja opções de alimentos sem glúten disponíveis em restaurantes, escolas e eventos sociais, e respeitar as necessidades dietéticas dessas pessoas”, finaliza Edna Freignan.
Por Leticia Zuim Gonzalez
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Duplicação do desvio na BR 259 é negociado entre DNIT e Vale.
Desvio na BR 259, em João Neiva, pode ser ampliado para liberar tráfego nos dois sentidos
Lito Sousa
Por que o diagnóstico da doença de Lito Sousa é difícil?
Estúdio do debate com candidatos à Presidência na TV Globo
TV Globo cancela debate com candidatos à Presidência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados