Veja os riscos da hipertensão para a saúde vascular

A hipertensão pode afetar a saúde vascular Crédito: Imagem: Syda Productions | Shutterstock

Em 26 de abril é celebrado o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. A pressão alta — como também é chamada — costuma não apresentar sintomas evidentes, tornando-se ainda mais perigosa. Por isso, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular — Regional São Paulo (SBACV-SP) chama a atenção sobre os riscos da doença para a saúde vascular.

“Os danos ao coração, cérebro e vasos acontecem sem a pessoa perceber. É comum que o diagnóstico só ocorra após uma complicação grave, como um AVC (acidente vascular cerebral) ou um aneurisma”, explica o cirurgião vascular e vice-presidente de Defesa Profissional da SBACV-SP, Dr. Michel Nasser.

Perigos da pressão alta

Os efeitos da pressão alta sobre os vasos sanguíneos muitas vezes passam despercebidos, mas são potencialmente devastadores. A hipertensão enfraquece e agride as paredes das artérias, favorecendo o entupimento dos vasos, como ocorre no AVC isquêmico, o rompimento de artérias dilatadas (aneurismas) e até a formação de fissuras internas — uma condição conhecida como dissecção aórtica.

Também compromete a circulação nas pernas, o que pode levar à insuficiência arterial. “Uma pessoa com pressão descontrolada pode sofrer uma dissecção da aorta — uma lesão grave e súbita — sem aviso prévio, apenas por anos de pressão mal tratada”, alerta o especialista.

É fundamental que qualquer sintoma persistente ou incomum seja avaliado com atenção Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Sintomas da hipertensão

Mesmo antes do diagnóstico, o corpo pode apresentar sinais como inchaço nas pernas, cansaço frequente, dores de cabeça , visão embaçada ou sangramentos nasais sem causa aparente. Ainda assim, o tratamento muitas vezes é deixado de lado, já que a condição pode evoluir sem manifestações visíveis. “A maioria sabe que tem hipertensão, mas não trata, justamente por não sentir nada”, completa o Dr. Michel Nasser.

Prevenindo a hipertensão

Estilo de vida saudável ainda é a melhor forma de prevenção. Evitar o excesso de sal, praticar exercícios, manter o peso sob controle e dormir bem são atitudes simples que fazem toda a diferença. Além disso, exames como o ecodoppler — que avalia a saúde das artérias — podem ajudar a identificar riscos antes que algo mais sério aconteça.

Para o Dr. Michel Nasser, uma atitude básica já pode fazer a diferença: “Meça sua pressão regularmente, mesmo sem sintomas. Esse simples hábito pode salvar sua vida.”