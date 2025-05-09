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Veja os perigos da carne extremamente vermelha para a saúde

A coloração nem sempre é sinônimo de frescor, podendo indicar que o produto foi manipulado

Publicado em 09 de Maio de 2025 às 17:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 mai 2025 às 17:59
Substâncias e técnicas mantêm a carne artificialmente vermelha, comprometendo sua qualidade (Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock)
Substâncias e técnicas mantêm a carne artificialmente vermelha, comprometendo sua qualidade Crédito: Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock
Na hora de escolher carne, muita gente se deixa levar pela cor vermelha intensa, associando-a automaticamente à qualidade e ao frescor. No entanto, essa aparência pode ser enganosa. Isso porque, segundo Paula Eloize, especialista em segurança dos alimentos, técnicas e substâncias são usadas para manter a carne com aspecto atrativo.
“A cor natural da carne tende a escurecer com o passar das horas após o abate, o que é um processo normal de oxidação. Quando a carne permanece excessivamente vermelha por muito tempo, isso pode indicar o uso de aditivos, exposição deliberada à luz ou até aplicação de corantes para disfarçar alterações no produto”, alerta.

Riscos ocultos em carnes excessivamente vermelhas

Além da manipulação da cor,outros riscos invisíveis também rondam a carne aparentemente “fresca”. O uso indevido demedicamentos veterinários em animais de produção, sem o devido cumprimento do tempo de carência antes do abate, pode deixar resíduos tóxicos na carne, representando riscos à saúde humana.
“Alguns desses medicamentos, como antibióticos, antiparasitários e hormônios, podem causar reações adversas, resistência antimicrobiana e até distúrbios hormonais se consumidos em excesso, mesmo que de forma indireta”, explicaPaula Eloize.
Ela também chama atenção para práticas irregulares comoadulteração de rótulos, falsificação de procedência e ocultação de informações na rotulagem— problemas que dificultam o controle e a rastreabilidade da carne comercializada.
No momento de comprar a carne, alguns cuidados são essenciais para evitar riscos à saúde (Imagem: FabrikaSimf | Shutterstock)
No momento de comprar a carne, alguns cuidados são essenciais para evitar riscos à saúde Crédito: Imagem: FabrikaSimf | Shutterstock

Aspectos para observar na carne

Para evitar riscos, a especialista recomenda atenção redobrada àaparência, ao armazenamento e à procedência da carne:
  • Cor:carnes extremamente vermelhas por tempo prolongado podem ter passado por manipulação indevida;
  • Odor:cheiro ácido, ferroso ou amoníaco é sinal de deterioração, mesmo que a cor pareça “boa”;
  • Rotulagem:sempre verifique a data de validade, o número de registro do frigorífico e a integridade da embalagem;
  • Conservação: carnes resfriadas devem ser consumidas em até 72 horas. Se congeladas em pedaços, duram até 8 meses; em bifes, até 6 meses. A carne moída tem validade de 3 meses no congelador.
  • Armazenamento em casa:guarde a carne crua em recipientes fundos na geladeira, para evitar que líquidos contaminem outros alimentos. Nunca armazene sobre pratos prontos ou alimentos crus que serão consumidos in natura.

Escolhas conscientes garantem mais segurança

ParaPaula Eloize, o consumidor precisa ser cada vez mais ativo em suas escolhas. “A carne pode parecer boa, mas estar comprometida por dentro. Corante não elimina bactérias. O que garante segurança é controle sanitário, boas práticas no manuseio e respeito à legislação”.
Ela reforça a importância de comprar em estabelecimentos de confiança, preferencialmente que possuamserviço de inspeção oficial(SIF, SIE ou SIM),boas condições de higiene , e profissionais qualificados no atendimento e corte.
Por Juliana Farias
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